Rat u Gazi vodi Britance do prelaska na islam

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), studija koju je proveo Institut za utjecaj vjere na život (IIFL) u Britaniji pokazuje da su globalni sukobi važan faktor u britanskoj sklonosti prema islamu.

Istraživači studije naglasili su da njihovi nalazi jačaju tvrdnje o značajnom porastu sklonosti prema islamu tokom izraelskog rata protiv Pojasa Gaze.

U izvještaju se navodi da percepcija medija o vezi između porasta britanskog interesa za islam i sukoba koji pogađaju muslimanske zajednice može biti prilično značajna.

Izvještaj, objavljen na web stranici instituta, zaključuje da svjetski ratovi povećavaju interesovanje Britanaca za islam.

Istraživači su u izvještaju napisali: „Ovaj obrazac mogu podržati medijski izvještaji objavljeni krajem 2023. i 2024. godine, koji su izvijestili o značajnom porastu broja ljudi koji su prešli na islam nakon nedavnog izraelskog rata u Gazi.“

Oni također ističu da ljudi koji prelaze na islam često to čine u potrazi za smislom i svrhom.

Studija, koja je ispitala stavove 2.774 osobe, ljudi koji su promijenili svoju religiju - bilo prihvatanjem nove religije ili napuštanjem iste - pokazuje da se motivacije i posljedice promjene vjerskih uvjerenja značajno razlikuju ovisno o novoj religiji.

Prema rezultatima istraživanja, 20% onih koji su nedavno prešli na islam učinili su to zbog globalnog sukoba, dok je 18% prešlo na islam iz razloga mentalnog zdravlja.

U istom kontekstu, posljednji popis stanovništva u Velikoj Britaniji, koji je provela Kancelarija za nacionalnu statistiku, pokazuje da kršćani sada čine manje od polovine stanovništva Engleske i Walesa po prvi put u historiji.

Prema Telegraphu, rezultati popisa stanovništva pokazuju da se 46,2% stanovništva (27,5 miliona ljudi) izjasnilo kao kršćani 2021. godine, što je smanjenje od oko 13,1 procentnih poena u odnosu na 2011. godinu, kada se 59,3% (33,3 miliona ljudi) izjasnilo kao kršćani.