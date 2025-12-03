Žene nisu posluga u kući; one su menadžerice/Mediji bi trebali paziti da ne promoviraju zapadne zablude o ženama

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - jutros je, na sastanku s hiljadama žena i djevojaka iz različitih dijelova zemlje, vrhovni vođa Islamske revolucije nazvao hazreti Fatimu Zehru (s.a) ljudskim bićem koje krase najviše kvalitete u svim područjima. Objasnio je islamski stav o dostojanstvu i pravima žena u domu i zajednici, te objasnio šta treba, a šta ne treba činiti u odnosu muškaraca prema svojim suprugama i ženama u raznim područjima.

Govoreći o bezgraničnim i ekskluzivnim vrlinama hazreti Fatime u "obožavanju i poniznosti, žrtvi i oprostu za ljude, otpornosti u teškoćama i nesrećama, hrabroj odbrani prava potlačenih, prosvjetljenju i objašnjavanju istine, političkom razumijevanju i djelovanju, "vođenju domaćinstva, odnosu prema suprugu i odgoju djece, prisustvu u važnim događajima u historiji ranog islama" i drugim oblastima, ajetullah Hamenei je rekao: "Hvala Bogu, iranske žene uzimaju uzor i pouku od takvog sunca, koje je, prema Poslaniku (s.a.v.s.), prvakinja svih žena na svijetu u svim periodima historije, i kreću se ka njenim ciljevima."

Nazvao je status žena u islamu vrlo visokim i uzvišenim i dodao: Tumačenja Kur'ana o identitetu i ličnosti žena su najviša i najprogresivnija tumačenja.

Pozivajući se na ajete Časnog Kur'ana o "jednakoj ulozi žena i muškaraca u životu i historiji čovječanstva i jednakoj mogućnosti žena i muškaraca da odrastaju u dostizanju duhovnih savršenstava i najviših položaja", Vođa Revolucije rekao je: Sve ove tačke proturječe nerazumijevanjima onih koji imaju vjeru, ali je nisu upoznali, i onih koji je ne prihvataju od samog početka.

Objašnjavajući logiku Kur'ana u oblasti ženskih prava u društvu, naglasio je: "U islamu žene imaju jednaka prava s muškarcima u društvenim aktivnostima, poslovanju, političkoj aktivnosti, postizanju većine vladinih pozicija i u drugim oblastima, a u duhovnom ponašanju i individualnim i javnim naporima i pokretima, polja za njen napredak su otvorena".

Ističući da su dekadentna zapadna kultura i kapitalizam potpuno odbačeni iz perspektive islama, ajetullah Hamenei je dodao: Kako bi se zaštitilo dostojanstvo žena i kontrolirale vrlo jake i opasne seksualne želje, u islamu postoje ograničenja i propisi o "ženskim vezama s muškarcima, pokrivanju žena i muškaraca, ženskom hidžabu i podsticanju braka" koji su u potpunosti u skladu sa ženskom prirodom i istinskim interesima i potrebama društva; dok se kontrola beskrajnih i destruktivnih seksualnih poriva u zapadnoj kulturi apsolutno ne uzima u obzir.

Vođa revolucije smatrao je žene i muškarce dvama uravnoteženim elementima u islamu s mnogim zajedničkim osobinama i nekim razlikama koje proizlaze iz stvaranja prirode, te rekao: Ova „dva komplementarna elementa“ igraju ulogu u upravljanju ljudskim društvom, nastavku ljudske rase, unapređenju civilizacije, zadovoljavanju potreba društva i upravljanju životom.

U procesu igranja ove vitalne uloge, smatrao je formiranje porodice jednim od najvažnijih zadataka i dodao: Suprotno zaboravu institucije porodice u lažnoj zapadnoj kulturi, u islamu se uzajamna i specifična prava za „žene, muškarce i djecu“ smatraju elementima koji čine porodicu.

U drugom dijelu svog govora posvećenom pravima žena, Vođa Revolucije smatrao je „pravdu u društvenom i porodičnom ponašanju“ prvim pravom žena i, naglašavajući dužnost države i članova društva da osiguraju ovo pravo, rekao je: „Održavanje sigurnosti, časti i dostojanstva“ također su među glavnim pravima žena i, za razliku od zapadnog kapitalizma koji gazi dostojanstvo žena, islam naglašava potpuno poštovanje žena.

Pozivajući se na predaju Časnog Poslanika koji žene smatra „cvijećem“, a ne „poslugom i radnicama za obavljanje kućnih poslova“, on dodao je: U ovom pogledu, treba izbjegavati ukoravanje i obraćanje ženama, te se brinuti o njima i štititi ih poput cvijeća kako bi i one mogle unijeti boju i miris u kuću.

"Društvena prava žena, kao što su jednaka plaća s muškarcima za isti posao, osiguranje za zaposlene žene ili glave domaćinstava, poseban odmor za žene i desetine drugih pitanja, moraju se poštovati i štititi bez diskriminacije" - dodao je.

Smatrao je da je najvažnije pravo i potreba žene u domu "ljubav o strane muža", te je, navodeći predaju koja savjetuje muškarcima da izraze interes i ljubav prema svojim ženama, dodao: Još jedno važno i veliko pravo žene u domu je "odbacivanje svakog nasilja nad njom" i potpuno izbjegavanje odstupanja uobičajenih na Zapadu, poput ubijanja ili premlaćivanja žena.

Vođa revolucije pobrojao je i druga prava žena poput: "izbjegavanje nametanja kućnih poslova ženama“, „pomoć muževa u podizanju djece“ i „otvaranje puta za napredak i naučni i profesionalni napredak“. Naglašavajući da su žene upraviteljice i glave domaćinstva, rekao je: „Žene koje umjetnički upravljaju domaćinstvom uprkos nedovoljnim i nestabilnim prihodima svojih muževa i visokim troškovima robe treba cijeniti.“

Izražavajući kontrast između kapitalističkog i islamskog pogleda na žene, rekao je: „Žene u islamu imaju nezavisnost, sposobnost, identitet i mogućnost napretka, ali kapitalistički pogled je pogled na podređivanje i apsorpciju ženskog identiteta kod muškaraca i nedostatak poštovanja prema ženskoj časti i dostojanstvu, te smatra žene materijalnim sredstvom i sredstvom zadovoljstva i uživanja. Kriminalne bande koje su nedavno izazvale mnogo buke u Americi rezultat su ovakvog pogleda.“

Ajetullah Hamenei je naveo „uništavanje porodične strukture“ i stvaranje štete poput djece bez očeva, smanjenje porodičnih odnosa, bande koje vrebaju mlade djevojke i sve veću promociju seksualnog promiskuiteta u ime slobode kao jedan od velikih grijeha kapitalističke kulture u posljednjem stoljeću ili dva, te je rekao: Zapadni kapitalizam prevarantski naziva ovaj ogroman obim ilegalnih aktivnosti „slobodom“ i koristi taj naziv da je promovira čak i u našoj zemlji, dok to nije sloboda, već ropstvo.

Govoreći o insistiranju Zapada na izvozu svoje lažne kulture u svijet, dodao je: „Oni tvrde da će određena ograničenja za žene, uključujući hidžab, ometati njihov napredak, ali Islamska Republika je opovrgnula ovu lažnu logiku i pokazala da se muslimanke koje su vezane islamskom odjećom mogu kretati i igrati veću ulogu od drugih u svim područjima.“

Vođa Revolucije nazvao je naučni, sportski, intelektualni, istraživački, politički, društveni, zdravstveni i sanitarni napredak, očekivani životni vijek, podršku borcima i revolucionarnu pratnju supruga časnih šehida neviđenim dostignućima žena kroz historiju Irana i rekao: Iran nikada u svojoj historiji nije imao ni stoti dio toliko žena naučnica, mislilaca, a Islamska Republika je promovirala i unaprijedila žene u svim važnim oblastima.

U važnom savjetu, upozorio je medije da ne promoviraju pogrešno razmišljanje zapadnog kapitalizma o ženama i dodao: Kada se raspravlja o hidžabu i ženskoj odjeći i saradnji između muškaraca i žena, mediji unutar zemlje ne bi trebali ponavljati i isticati riječi Zapada, već bi trebalo podizati i uvećavati dubok i efikasan pogled na islam u zemlji i na međunarodnim forumima, jer je to najbolji način za promociju islama i privući će mnoge ljude širom svijeta, posebno žene.