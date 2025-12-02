Izrael blokirao ulazak 6.000 kamiona s pomoći u Gazu uprkos primirju: UNRWA

Savjetnik za medije UNRWA-e Adnan Abu Hasna rekao je u utorak da iako se količina pomoći koja ulazi na opkoljenu teritoriju "nominalno povećala" od stupanja na snagu primirja u oktobru, protok ostaje daleko ispod nivoa potrebnog za zadovoljavanje ogromnih potreba stanovništva razorenog dvogodišnjim genocidom i blokadom.

U oktobru je Izrael obavijestio Ujedinjene nacije da će dozvoliti samo 300 kamiona s pomoći u opkoljeni pojas dnevno, čime je dogovoreni broj prepolovljen.

Abu Hasna je rekao da je od tada režim u Tel Avivu spriječio ulazak osnovnih artikala, uključujući medicinske potrepštine, vodu, sanitarnu opremu i osnovne namirnice.

Pošiljka koju Izrael drži također sadrži stotine hiljada šatora i ćebadi namijenjenih 1,3 miliona raseljenih Palestinaca širom teritorije.

„Ono što je dozvoljeno je ograničen broj kamiona koji prevoze komercijalnu robu“, rekao je Abu Hasna, dodajući da se 95 posto stanovništva Gaze u potpunosti oslanja na humanitarnu pomoć i ne može si priuštiti kupovinu komercijalne robe čak ni ako stigne na tržište.

Većina porodica, rekao je, izgubila je svu kupovnu moć, ostavljajući pomoć kao jedino sredstvo za preživljavanje.

UNRWA kaže da nastavlja pregovore o pristupu zaplijenjenim pošiljkama, ali upozorava da situacija postaje "neupravljiva".

U međuvremenu, organizacije za ljudska prava upozoravaju da je nedostatak hrane, čiste vode, lijekova i skloništa doveo Gazu na rub gladi.

Grupe uključujući Amnesty International, Human Rights Watch i Euro-Med Monitor više su puta upozoravale Izrael da ne koristi gladovanje kao metodu ratovanja ometanjem pomoći i uništavanjem osnovne infrastrukture.

UN kaže da humanitarnim agencijama treba pristup najmanje 500 kamiona dnevno kako bi se stabilizirali uslovi u Gazi, ali trenutna stopa ulaska ostaje djelić toga.

Humanitarne organizacije su također upozorile da će se, bez vraćanja hiljada zaustavljenih kamiona, već katastrofalna humanitarna kriza u Gazi nastaviti pogoršavati, bolnice neće moći funkcionirati, raseljene porodice neće imati sklonište, a bolesti će se brzo širiti kroz prenatrpane kampove.