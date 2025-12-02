Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novo istraživanje koje su objavili neki izvori u Engleskoj otkrilo je strašne zločine; zločine koji, suprotno tvrdnjama o "borbi protiv terorizma", ne samo da nisu osigurali sigurnost Afganistana, već i pokazuju da su neke od stranih snaga u ovoj zemlji djelovale na način sličan autoritarnim režimima. "Autoritarni režimi" je naslov koji ovo istraživanje naglašava u kontrastu sa zločinima britanskih vojnika!

Prema istrazi, britanske specijalne snage su u nekim slučajevima pucale i ubijale malu afganistansku djecu u njihovim krevetima, izvijestio je Al-Ahd. Visoki oficir specijalnih snaga – kodnog imena N1466 – naglasio je u svom svjedočenju: „Ovo je ratni zločin. Ne smijemo se spustiti na nivo autoritarnih režima.“

Otkrio je da je komanda specijalnih snaga mnoge od ovih slučajeva prikrila ili umanjila značaj, te da su njegova upozorenja o „raku nezakonitog ponašanja“ u određenoj eskadrili ignorisana.

Drugi oficiri su također potvrdili istražnoj komisiji da su specijalne snage provodile vansudska pogubljenja (EJK) u Afganistanu. Jedan oficir, kodnog imena N5461, rekao je: „Vansudska pogubljenja su izvršena. I ovo bi mogao biti samo vrh ledenog brijega.“

Priznanja su u skladu s izvještajima da su neki pritvorenici ubijeni nakon što su zarobljeni pod slabim izgovorima – poput „pokušaja napada nakon hapšenja“.

Drugi oficir je tvrdio da su pritvorenici "ili teški korisnici droga ili su željeli umrijeti" kako bi opravdali visok broj smrtnih slučajeva, tvrdnja koja je dočekana sa skepticizmom čak i unutar britanske vojske.

Dokumenti pokazuju da neki komandanti, pa čak i visoki vladin zvaničnik, nisu bili obaviješteni o zločinima. Ova organizovana tišina pokrenula je ozbiljna pitanja o nivou tajnosti u britanskoj vojsci.

Svjedočenja još jednom pokazuju da afganistanski narod nije bio samo žrtva građanskog rata ili unutrašnjih oružanih grupa; ponašanje stranih snaga također je dio ciklusa nasilja i nepravde u zemlji.

Iako britanska vlada kaže da podržava "nezavisne istrage", svjedočenja pokazuju duboko nepovjerenje između vojnika uzbunjivača i njihovih komandanta.

Prethodne istrage i izvještaji o ovome objavljeni su u britanskim medijima.