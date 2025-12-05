Trećina francuskih muslimana žali se na diskriminaciju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvještaj koji su objavili francuski branitelji ljudskih prava pokazuje da se diskriminacija na osnovu religije povećava u Francuskoj, pri čemu je svaki treći francuski musliman koji je učestvovao u anketi rekao da se suočio s ovom diskriminacijom.

Prema izvještaju Al Jazeere, Francuska je dom velikoj muslimanskoj populaciji; populaciji koja je nastala kao rezultat imigracije građana iz bivših francuskih kolonija, uključujući zemlje Sjeverne Afrike.

Francuski zakon zabranjuje prikupljanje podataka o pojedincima na osnovu njihove rase ili religije; To otežava dobijanje sveobuhvatne statistike o diskriminaciji. Međutim, Claire Haydon, šefica Ureda za odbranu prava, navela je istraživanje iz 2024. godine provedeno na 5.000 francuskih stanovnika, koje pokazuje da je vjerska diskriminacija u porastu.

Prema izvještaju, 7 posto ispitanika reklo je da su bili diskriminirani zbog svoje religije u posljednjih pet godina, u odnosu na 5 posto u 2016. godini. Stopa je bila mnogo veća među ljudima muslimanskog porijekla, pri čemu je 34 posto muslimana, ili ljudi koji su percipirani kao muslimani, reklo da su se suočili s diskriminacijom, u poređenju sa 19 posto sljedbenika drugih religija, uključujući judaizam i budizam, i samo 4 posto kršćana.

Diskriminaciju muslimanskih žena prijavilo je 38 posto ispitanika, u poređenju sa 31 posto muslimanskih muškaraca. Izvještaj ističe da diskriminacija može dovesti do isključivanja žena, posebno onih koje nose hidžab, koje se suočavaju sa stigmom na javnim mjestima i ograničenjima zapošljavanja.

U izvještaju se objašnjava da ta ograničenja uključuju prisilno napuštanje posla, prihvatanje posla ispod nivoa njihovih sposobnosti i obrazovanja ili prelazak na honorarni rad ako ne mogu pronaći odgovarajući posao. Također se napominje da je muslimankama ponekad uskraćen pristup sportu.

Francuski zakon o sekularizmu, koji je na snazi ​​od 1905. godine, garantuje slobodu vjeroispovijesti i uspostavlja odvojenost crkve od države. Međutim, posljednjih godina zakon je korišten kao osnova za zabranu vjerskih simbola, uključujući islamski maramu, na nekim mjestima u Francuskoj, kao što su javne škole.

Prema riječima nekih francuskih muslimana, neprijateljstvo prema njima se povećalo posljednjih godina; posebno nakon upozorenja desnice i krajnje desnice u mainstream medijima o tome šta islamski napredak čita, posebno nakon smrtonosnih napada u Parizu 2015. godine.