Iračko predsjedništvo nije odobrilo rezoluciju kojom se Hezbollah i Ansarallah proglašavaju teroristima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iračko predsjedništvo je danas, u petak, izdalo saopštenje u kojem je objavilo da nema saznanja o odluci da se grupe Ansarallah i Hezbollah u Libanu proglase terorističkim organizacijama i zamrzne njihova imovina i imovina, te da je nije odobrilo.

U saopštenju se navodi: Ove odluke se ne šalju Predsjedništvu, već samo zakoni koje je odobrio Predstavnički dom i poslani u obliku predsjedničkih dekreta na pregled, odobrenje i objavljivanje stižu do ove institucije. Odluke Vijeća ministara, Komiteta za zamrzavanje imovine terorista, Komiteta za borbu protiv pranja novca i upute koje izdaje bilo koja druga institucija ne šalju se Predsjedništvu.

Iračko Predsjedništvo je dodalo da je o odluci o proglašenju Ansarallaha i Hezbollaha terorističkim organizacijama i zamrzavanju njihove imovine obaviješteno samo putem društvenih mreža, te da je stoga ovo pojašnjenje bilo neophodno.