Britanski producent ostvario je "veliku pobjedu" u pravnoj bitci s "Kampanjem protiv antisemitizma"

„Upravo sam izvojevao značajnu pobjedu protiv komično nazvane 'Kampanje protiv antisemitizma' na Prekršajnom sudu u Westminsteru“, rekao je Miller, producent i suvoditelj sedmične emisije Press TV-a pod nazivom Palestine Declassified, u objavi na platformi društvenih medija X.

Napominjući da pro-izraelska nevladina organizacija pokušava pokrenuti privatnu tužbu protiv njega zbog slanja četiri navodno „prijeteće“ objave na X, Miller je rekao: „Danas je sudija presudio da je CAA uskratio značajne informacije sudu kada su prvobitno podnijeli zahtjev za poziv protiv mene.“

Dodao je da grupa ima „28 dana da se pridržava naloga o otkrivanju svih relevantnih komunikacija između svojih direktora, povjerenika i osoblja o pitanju da li su pokušavali da me ušutkaju ili da potkopaju moj Žalbeni sud za radne sporove (koji je zakazan za sljedeći mjesec)“.

Miller je pozdravio presudu kao „veliku pobjedu“ u borbi za razvoj anti-cionističkog pokreta u Velikoj Britaniji.

Ranije ove godine, Miller je rekao da Izrael, putem CAA, pokušava "kupiti svoj put u krivičnopravni sistem kako bi ušutkao kritičare cionizma".

Millerove tri poruke spomenute u slučaju objavljene su od novembra 2024. nadalje.

Miller je prethodno radio kao profesor političke sociologije na Univerzitetu u Bristolu, ali je nepravedno i pogrešno otpušten u oktobru 2021. zbog svog pro-palestinskog zalaganja.

Bijes protiv Izraela porastao je širom svijeta od 7. oktobra 2023. godine, kada je okupacijski režim pokrenuo genocidni rat u Pojasu Gaze u kojem je ubijeno gotovo 70.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece.