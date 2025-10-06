Seyyed Ammar Hakim sastao se s iranskim ambasadorom u Iraku/Konsultacije o bilateralnim odnosima i najnovijim regionalnim dešavanjima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Seyyed Ammar Hakim, član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayt (AS) i vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, sastao se i razgovarao s Muhammadom Kazemom Al-Sadeqom, ambasadorom Islamske Republike Iran u Bagdadu.

Na ovom sastanku, dvije strane su razmijenile mišljenja o načinima proširenja bilateralnih odnosa između Iraka i Irana na političkom, ekonomskom, kulturnom i islamskom polju, kao i jačanju saradnje u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa dva naroda.

Govoreći o političkoj klimi u Iraku, Hakim je predstojeće izbore opisao kao odlučujuću fazu i rekao: Ovi izbori mogu zemlju prevesti iz krhke u održivu stabilnost.

Član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (AS), naglašavajući potrebu da se iskoriste prilike koje su pred nama, smatrao je trenutnu fazu prekretnicom u savremenoj historiji Iraka i pozvao na budnost i nacionalno jedinstvo kako bi se uspješno prošao ovaj osjetljiv period.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti također se osvrnuo na regionalna dešavanja i naglasio da je stabilnost Bliskog istoka temeljni stub sigurnosti i mira na međunarodnom nivou i da su dijalog i razumijevanje jedini način za rješavanje sporova između zemalja u regiji.

Na kraju, naglasio je potrebu da se ozbiljno obrati palestinskom pitanju, pomogne izbjeglicama i ubrza obnova ratom razorenih područja.