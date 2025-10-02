40 brodova iz globalne flote Samud u rukama Izraela

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - cionistički režimski radio objavio je da je izraelska vojska preuzela kontrolu nad više od 40 brodova iz globalne flote Samud.

Prema izvještajima hebrejskih izvora, stotine prisutnih u konvoju prebacuju se u luku Ašdod radi prisilne deportacije, bilo dobrovoljno ili po sudskom nalogu.

Prema izvještajima, zaustavljen je i brod Mikono iz Samud pomorske flote, koji je sat vremena ranije stigao u vode Gaze.

Reporterka Press TV-a Camila Escalante također je u izvještaju o najnovijoj situaciji sa Samud konvojem rekla: "Izraelske snage su uhapsile više od stotinu ljudi; ljudi iz desetina zemalja su na ovim brodovima i sada su vlade obavezne da preduzmu mjere protiv ovog napada."