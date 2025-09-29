Naredba za evakuaciju pacijenata iz Gaze iz egipatskih bolnica!

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), desetine Palestinaca koji su prebačeni iz Pojasa Gaze u Egipat i nalaze se na liječenju suočili su se s iznenadnom odlukom o evakuaciji iz bolnica i mjesta stanovanja.Ta odluka ih je dovela u stanje između beskućništva na ulicama ili premještaja u udaljene provincije radi nastavka liječenja.

Prema izvještajima s terena, medicinsko osoblje i bolnički službenici obavijestili su pacijente da Palestinci moraju napustiti Kairo. Suočeni su s dvije mogućnosti: pronaći privatni smještaj u glavnom gradu ili se preseliti u alternativna područja u južnim egipatskim provincijama kao što je Sa'id.

Pacijenti su naglasili da se mnogi od njih suočavaju s ozbiljnim bolestima poput zatajenja bubrega, raka i amputacija, te da je preseljenje u udaljena područja radi liječenja praktično nemoguće i opasno po život.

Jedan palestinski pacijent koji živi u gradu Al-Obour rekao je: „S istekom našeg jednogodišnjeg boravka, iznenada smo dobili naredbu za evakuaciju, dok rat traje i prijelaz Rafah je zatvoren. Sada smo ostavljeni na ulicama bez odgovarajuće alternative. Ponuđeno im je da se presele u provinciju Assiut, ali tamo nikoga ne poznajemo i ova odluka dovodi naše živote u opasnost.“

Pacijenti hospitalizirani u bolnicama Heliopolis i Ain Shams također su izjavili da su dobili obavijesti o evakuaciji s istekom njihovog vladinog boravka i da su sada ostali bez skloništa ili njege.

Palestinski aktivista u Kairu, koji je tražio da ostane anoniman, opisao je humanitarnu situaciju bolesnih i povrijeđenih iz Gaze u Egiptu kao izuzetno tešku, rekavši: „S prestankom ugovora o boravku i prestankom finansijske podrške javnih institucija, situacija je postala humanitarna kriza.“

Dodao je da je ova situacija više posljedica administrativnih odluka službenika rezidencija nego političara, te da da su visokopozicionirani zvaničnici bili svjesni detalja, ova situacija se ne bi dogodila Palestincima.

Aktivista je također napomenuo da problem nije ograničen samo na vladine rezidencije ili bolnice, već su čak i oni koji su iznajmili privatne kuće bili prisiljeni otići zbog nemogućnosti plaćanja kirije, a porodice su razdvojene.

Kritizirao je i nivo medicinskih i socijalnih usluga, rekavši: „Palestinske izbjeglice imaju bolje uslove u zemljama poput Katara, UAE ili Turske, dok se u Egiptu suočavaju s ograničenjima kretanja i smanjenjem narodne solidarnosti.“

Zaključio je naglašavajući da su svi deportirani bolesni i povrijeđeni ljudi u teškim humanitarnim situacijama, uključujući djecu, žene, starije osobe i osobe s invaliditetom, od kojih neki koriste invalidska kolica, te da je to doprinijelo ozbiljnosti krize.

U međuvremenu, brojni bolesni i povrijeđeni ljudi, putem videa na društvenim mrežama, pozvali su egipatsku vladu i predsjednika Abdela Fattaha al-Sisija da intervenišu kako bi ih vratili u njihova trenutna mjesta boravka i liječenja.

Također su izrazili nezadovoljstvo zbog nedostatka efikasne uloge Palestinske ambasade u Kairu u trenutnom rješavanju krize, rekavši da bez vladine podrške neće moći pokriti troškove liječenja i smještaja u Kairu.