Izjava Vijeća šiitske uleme Herata o pretjeranim zahtjevima SAD-a u vezi sa zračnom bazom Bagram u Afganistanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Vijeće šiitske uleme Herata izdalo je saopštenje kao odgovor na pretjerane zahtjeve američkog predsjednika u vezi sa kontrolom zračne baze Bagram u Afganistanu, u kojem je pozvalo zvaničnike zemlje da daju odgovarajući odgovor na ovaj bestidni zahtjev Trumpa.

Kao što znate, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država podnio je zahtjev za stacioniranje savjetnika, trupa i vojne opreme u zračnoj bazi Bagram, s prizvukom prijetnje. Ovaj bestidni prijedlog dat je dok u posljednjih sto godina, gdje god je veliki šejtan kročio, ništa osim uništenja, nesloge, korupcije i propasti nije ostalo u historijskom pamćenju naroda, navodi se u poruci i dodaje:

Žar stotina hiljada šehida u našoj zemlji još je svjež. Posljedice njihove sramotne dominacije i korupcije, u saradnji s bivšim vladama, još se mogu vidjeti u svakom kutku naše voljene zemlje. Gorke posljedice ponovnog uspostavljanja jevrejskih i kršćanskih vojski nisu ograničene samo na Afganistan, već su valovi ove dominacije i terora zahvatili sve zemlje u regiji, stvarajući duboku zabrinutost kod susjednih naroda i vlada.

Sada kada dio islamske zajednice prolazi kroz svoje najkatastrofalnije dane pod žestokim udarcima kriminalnih cionista, svaka saradnja sa pristalicama masakra potlačenog naroda Gaze ojačat će front nevjerice i arogancije te oslabiti i očajati muslimanske narode.

Šiitsko ulemansko vijeće Herata, razumijevajući trenutnu situaciju, očekuje da će zvaničnici Islamskog Emirata, oslanjajući se na Božiju moć i nacionalni žar, dati odlučan i razočaravajući odgovor svirepom i dominantnom neprijatelju s razboritošću i predviđanjem, kako bi se ugasio plamen pohlepe za ponovnim osvajanjem tla naše voljene zemlje.