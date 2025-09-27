Pezeshkian odbacuje američki nuklearni zahtjev kao "neprihvatljiv", obećava da će prevazići sankcije

U razgovoru s novinarima prije odlaska iz New Yorka za Teheran, Pezeshkian je detaljno opisao diplomatske napore tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koji su uključivali sastanke s liderima Francuske, Finske, Švicarske, Norveške, Iraka, Bolivije i Evropskog vijeća.

Ističući da je postignut sporazum s evropskim strankama, istakao je fundamentalno neslaganje sa Sjedinjenim Državama.

„Postigli smo dogovor s evropskim strankama, ali američki stav je drugačiji i prirodno je da nismo postigli razumijevanje u vezi s mehanizmom vraćanja sankcija jer je zahtjev Amerikanaca neprihvatljiv“, rekao je.

U petak su SAD i njihovi saveznici, takozvana evropska trojka, stavili veto na nacrt rezolucije Rusije i Kine kojim se nastojalo odgoditi nametanje mehanizma snapback nakon prestanka Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije (JCPOA).“

Pezeshkian je dodao da Amerikanci „žele da im damo sav naš obogaćeni uranijum, a zauzvrat nam daju tri mjeseca, što je na bilo koji način neprihvatljivo.“

Iranski predsjednik naglasio je da će SAD vjerovatno insistirati na "pokretanju brzog vraćanja" sankcija u roku od nekoliko mjeseci, dodajući da bi, ako bude prisiljen birati, Iran izabrao brzo vraćanje umjesto ispunjavanja "iracionalnog zahtjeva".

Uvjerio je da su "poduzete potrebne mjere" za ovaj scenario, navodeći iranske saveze sa susjedima, zemljama BRICS-a i Šangajske organizacije za saradnju, kao i otpornost iranskog naroda, kao razloge zašto će nacija "prevazići ovu situaciju".

Ponovio je da legitimnost Irana proizlazi iz njegove težnje za mirnodopskom nuklearnom energijom, za razliku od drugih koji "su oni koji žele stvoriti strah u svijetu".