Intenzivni sukobi u gradu Zawiya, Libija

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Grad Zawiya u Libiji svjedoči intenzivnim sukobima između sigurnosnih snaga i grupe pod nazivom "Kabout" od ponedjeljka.

Ovi sukobi su se dogodili na širokom području i izazvali su ozbiljnu zabrinutost zbog njihovog utjecaja na vitalnu infrastrukturu grada.

Libijska opća elektroprivredna kompanija objavila je da su proizvodne jedinice elektrane u južnom Tripoliju (jedinice od 1 do 6) van pogona zbog sukoba, a prekinut je i niz dalekovoda.

Kompanija je upozorila da nastavak borbi predstavlja ozbiljnu prijetnju stabilnosti nacionalne elektroenergetske mreže i da će povećati patnju građana. Također je pozvala na trenutni prekid borbi kako bi se osigurala sigurnost timova za popravke.

Kompanija za rafiniranje nafte Al-Zawiya također je izrazila duboku zabrinutost zbog borbi oko naftnog kompleksa, navodeći da nastavak nasilja može ugroziti živote ljudi i javnu imovinu te uzrokovati direktnu štetu naftnim postrojenjima. Kompanija je pozvala strane u sukobu da uklone vitalne objekte iz zone sukoba.

Kao mjeru predostrožnosti, Uprava za obrazovanje Al-Zawiya objavila je da je nastava u školama koje se nalaze u zoni sukoba obustavljena kako bi se zaštitili životi učenika i nastavnika.

Vijeće starješina i mudraca Al-Zawiya prijavilo je šest povrijeđenih, od kojih su četiri policajci i dva civila. Minobacačka granata pogodila je i kuću u području Al-Harsha. Vijeće je objavilo da su u toku napori za postizanje sporazuma o prekidu vatre i vraćanje mira u grad.

Društvo Crvenog polumjeseca pozvalo je stanovnike da se drže podalje od prozora i budu oprezni. U posljednjih nekoliko sati, sukobi oko rafinerije Al-Zawiya su zaustavljeni intervencijom specijalnih snaga, ali tenzije ostaju i zabrinutost da bi se sukobi mogli nastaviti.