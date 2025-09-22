Turska vojna ekspanzija se nastavlja u Iraku

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), obaviješteni izvori izvijestili su u ponedjeljak da su turski vojni inženjerski timovi počeli s postavljanjem vojnih komunikacijskih tornjeva u planinama Qandil, koje se nalaze na iračkoj granici.

Prema tim izvorima, operacija instalacije započela je u ranim jutarnjim satima, a nekoliko tornjeva izgrađeno je na visinama istočnog dijela ovih planina, oko 9 kilometara duboko u iračkoj teritoriji. Ovi tornjevi se koriste za vojnu komunikaciju i obezbjeđivanje veza između baza i tačaka raspoređivanja u regiji.

Izvor je također dodao da turska vojska ima opsežnu infrastrukturu za žičanu i bežičnu komunikaciju unutar Iraka i da je uspostavila više od 70 vojnih položaja u zemlji; Neke od ovih tačaka su velike baze, od kojih se najvažnija nalazi na periferiji Bašike.

Naglasio je da turske snage koriste mirnu situaciju u nekim područjima i nastavljaju širiti svoje prisustvo, posebno u oblasti komunikacija putem visokih tornjeva.