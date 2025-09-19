Saudijska Arabija potpisala nuklearni sporazum s Pakistanom nakon izraelskog napada na Katar

Na pitanje hoće li „odvraćanje koje Pakistan dobija od nuklearnog oružja“ biti stavljeno na raspolaganje Saudijskoj Arabiji, Khawaja Mohammad Asif je u četvrtak navečer za Geo TV rekao: „Dozvolite mi da razjasnim jednu stvar u vezi s pakistanskim nuklearnim kapacitetima: taj kapacitet je uspostavljen davno kada smo proveli testove. Od tada imamo snage obučene za bojno polje.“

„Ono što imamo i kapaciteti koje posjedujemo bit će stavljeni na raspolaganje (Saudijskoj Arabiji) u skladu s ovim sporazumom“, dodao je Asif.

Islamabad i Rijad postigli su u srijedu sporazum o odbrani, izjavljujući da će se „svaka agresija protiv Pakistana ili Saudijske Arabije tretirati kao agresija protiv obje države“.

Sporazum je potpisan nakon što je Izrael pokrenuo zračne napade na sjedište Hamasa u Dohi, u onome što je opisano kao „operacija atentata“ u kojoj je poginulo nekoliko članova palestinskog pokreta otpora, kao i katarski službenik sigurnosti. Međutim, najviše rukovodstvo grupe, uključujući Khalila al-Hayyu, Khaleda Meshala i Zahera Jabarina, preživjelo je.

Napad je izazvao novu zabrinutost među arapskim zemljama Perzijskog zaljeva u vezi s njihovom sigurnošću, jer su izraelski napadi opustošili Pojas Gaze i proširili se preko Irana, Libana, Katara, Sirije i Jemena.

Govoreći u intervjuu, Asif je također oštro kritizirao Izrael zbog toga što nije otkrio svoj program nuklearnog oružja Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA).

"Nismo imenovali nijednu zemlju čiji bi napad automatski izazvao odmazdu. Niti je Saudijska Arabija imenovala nijednu zemlju, niti smo mi", rekao je Asif.

"Ovo je krovni aranžman koji su obje strane ponudile jedna drugoj: ako dođe do agresije protiv bilo koje strane - s bilo koje strane - bit će zajednički branjena, a agresija će biti dočekana odgovorom", dodao je.

Na pitanje da li bi se i drugi mogli pridružiti paktu, ministar je dodao: „Mogu reći da vrata nisu zatvorena za druge.“

Zamjenik premijera Pakistana, Ishaq Dar, ponovio je Asifove riječi. „Prerano je bilo išta reći, ali nakon ovog razvoja događaja, i druge zemlje su izrazile želju za sličnim aranžmanima“, rekao je.

„Takve stvari slijede propisani postupak. Čak i sa Saudijskom Arabijom, trebalo je nekoliko mjeseci da se finalizira“, rekao je Dar novinarima u Londonu u televizijskom obraćanju.