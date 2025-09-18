Abu Alaa al-Walai: Uvrštavanje imena "Kataib Sayyid al-Shuhada" na američku listu terorista je znak naše časti

Prema navodima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Abu Alaa al-Walai, generalni sekretar Kataib Sayyid al-Shuhada, kao odgovor na uvrštavanje svog imena i ove grupe na terorističku listu američkog State Departmenta, opisao je ovu akciju beznačajnom i izvorom ponosa i simbolom statusa i časti grupe pod njegovom komandom.

U poruci koju je objavio na društvenoj mreži X (ranije Twitter), napisao je: "Vijest koja nas je stavila na listu terorista nema nikakvu vrijednost; naprotiv, povećala nam je čast i status."

Al-Walai se također osvrnuo na incident eksplozije pejdžera koji se dogodio u Libanu prošle godine, nazivajući žrtve incidenta herojima i emotivnim tonom rekao snagama Hezbollaha: "Cijelimo vaše oči i ruke kojima ste tješili Abu al-Fadla al-Abbasa (mir neka je s njim).

Ove izjave generalnog sekretara Kataib Sayyid al-Shuhada su odgovor američkom State Departmentu, koji je uvrstio ime ove grupe na listu terorističkih grupa zbog njene navodne "prijetnje miru i stabilnosti u Iraku i njene uloge u terorističkim aktima".