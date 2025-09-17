Jemensko ministarstvo vanjskih poslova: Rezultati samita u Dohi razočaravajući

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemensko ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da su rezultati hitnog arapsko-islamskog samita održanog u Dohi razočaravajući za težnje arapskih i islamskih naroda i da nisu dostigli nivo egzistencijalne prijetnje koju je cionistički režim stvorio za cijelu naciju.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da samit nije poduzeo ozbiljne praktične korake kako bi prisilio cionistički režim da se pridržava međunarodnog prava i okonča agresiju i opsadu Gaze, kao i prijetnje zemljama u regiji.

Ministarstvo je napomenulo da arapske i islamske nacije s nestrpljenjem očekuju odlučujuće odluke samita, posebno odluke poput prekida diplomatskih i trgovinskih odnosa s režimom, aktiviranja sveobuhvatnog embarga, prekida nametnute opsade Gaze i podrške postojanosti palestinskog naroda i njihovih hrabrih boraca.

Ministarstvo je navelo da se, dok se održava samit u Dohi, u Gazi prolijeva krv palestinskog naroda i da Sjedinjene Države šalju poruku samitu da cionistički režim nije sam. Prije nego što se tinta na odlukama samita osušila, cionistička vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi zauzela grad Gazu.

Ministarstvo je naglasilo da neuspjeh arapskog i islamskog samita u donošenju praktičnih i odlučnih odluka ohrabruje cionistički režim da nastavi genocid nad palestinskim narodom u Gazi, agresiju na zemlje u regiji i slabljenje stavova drugih zemalja o ovom pravednom humanitarnom pitanju.