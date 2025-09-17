Dvanaestodnevni rat i civilizacijska solidarnost naroda Irana i Afganistana; Ponašanje vlada nije mjerilo

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - pozivajući se na novinsku agenciju Iraf, sastanak o statusu afganistanskih izbjeglica u Iranu, s fokusom na temu "Civilizacijske veze Irana i Afganistana", održan je u Kući mislilaca na inicijativu Udruženja Rahel.

Mohammad Hadi Homayoun, profesor na Univerzitetu Imam Sadiq, izjavio je na sastanku da je dominantni pogled na afganistanske imigrante u Iranu u početku bio ograničen na radnu snagu, s malo pažnje posvećene dimenziji islamskog ummeta i vjerskim i kulturnim vezama između dva naroda.

Kritizirao je ovaj pristup i rekao: "Nažalost, u našem društvu, diskurs o rasnoj superiornosti zamijenio je kur'anski ummet, dok su svi ljudi potomci Nuhove lađe i nijedna rasa nije superiorna drugoj."

Govoreći o historijskim i civilizacijskim sličnostima između Irana i Afganistana, dodao je: „Bliski smo po rasi, jeziku, kulturi i religiji. Zašto bismo se međusobno nazivali strancima? Ovo mišljenje je rasprostranjenije među takozvanim intelektualcima, a ne među običnim ljudima koji su godinama isprepleteni s afganistanskim imigrantima.“

U drugom dijelu svog govora, ovaj univerzitetski profesor ispitao je diskurs Imama Homeinija i Vrhovnog vođe Revolucije o islamskom Ummetu i novoj islamskoj civilizaciji, te naglasio da kretanje putem ummahizma mora biti praćeno kapacitetom naroda i elita, a ne isključivo ovisno o vladama.

Govoreći o Dvanaestodnevnom ratu, Homayoun ga je smatrao primjerom civilizacijskog jedinstva i primijetio: „Ovaj rat je bio potpuno lažna bitka protiv istine. Da je Iran bio poražen, Afganistan i druge zemlje osovine otpora bi također pretrpjele poraz.“

Zaključno, naglašavajući potrebu za suočavanjem s antiimigracijskom politikom, rekao je: „U istom Dvanaestodnevnom ratu imali smo afganistanskog šehida. Sa svakom iranskom raketom, srca afganistanskog naroda bi bila sretna. Ne možemo ignorisati ovu konvergenciju. Moramo se vratiti diskursu islamskog Ummeta i na njemu izgraditi zajedničku budućnost.“