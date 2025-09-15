Samit u Dohi: Iranski predsjednik upozorava da nijedna zemlja nije sigurna od izraelske agresije

Ove komentare je dao tokom hitnog arapsko-islamskog samita u glavnom gradu Katara, Dohi.

Izrael je pokušao ubiti vođe palestinskog pokreta otpora Hamas dok su razgovarali o američkom prijedlogu za prekid vatre u Pojasu Gaze.

Pezeshkian je rekao da je cilj izraelske drske agresije bio potkopavanje diplomatskih napora za okončanje genocida u Gazi.

To je bio "čisti terorizam" i čin "agresije protiv diplomatije", izjavio je iranski predsjednik. Udari su dokazali da okupacijski režim nema moralnih i pravnih ograničenja, dodao je.

"Napad na Dohu transformirao je mnoge pogrešne jednačine i misli, pokazujući da nijedna arapska ili muslimanska zemlja nije sigurna od agresije režima u Tel Avivu", rekao je.

"Sutra bi to mogla biti bilo koja od arapskih i islamskih prijestolnica. Izbor je jasan: moramo se ujediniti."

Iranski predsjednik je također napomenuo da su udari na Dohu pokazali očaj i bespomoćnost Izraela.

Čin agresije, rekao je, bio je neizbježan rezultat decenija nekažnjivosti koje su Izraelu dale određene zapadne sile putem svoje diplomatske, vojne i finansijske pomoći.

"Izraelski režim je bombardirao nekoliko muslimanskih zemalja 2025. godine. Svaki napad i agresija ovog režima opravdani su kao legitimna odbrana i svaki put se susreću s dvosmislenim odgovorima zapadnih zemalja i praznim osudama.

Pezeshkian je također rekao da su zločini Izraela "dio doktrine dominacije, čišćenja i usađivanja straha".

Akcije Izraela, rekao je iranski predsjednik, spadaju u "strategiju etničkog čišćenja, ekspanzionizma i agresije pojačanu saučesništvom SAD-a i određenih zapadnih zemalja".

Dalje je pozvao muslimanske zemlje da izoluju Izrael, prekinu njegovo oružje i finansiranje i pozovu njegove lidere na odgovornost pred sudovima. Pezeshkian je, međutim, rekao da će to biti učinkovito kroz jedinstvo.

"Izraelski režim je objavio rat protiv našeg suvereniteta, dostojanstva i budućnosti. Kao odgovor, izjavljujemo: nećemo biti zastrašeni, nećemo biti podijeljeni i nećemo šutjeti", izjavio je Pezeshkian.