Samit u Dohi: Iranski predsjednik upozorava da nijedna zemlja nije sigurna od izraelske agresije

15 septembar 2025 - 21:29
ABNA24: Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian kaže da su izraelski napadi na Katar 9. septembra pokazali da nijedna arapska ili muslimanska zemlja nije sigurna od agresije režima.

Ove komentare je dao tokom hitnog arapsko-islamskog samita u glavnom gradu Katara, Dohi.

Izrael je pokušao ubiti vođe palestinskog pokreta otpora Hamas dok su razgovarali o američkom prijedlogu za prekid vatre u Pojasu Gaze.

Pezeshkian je rekao da je cilj izraelske drske agresije bio potkopavanje diplomatskih napora za okončanje genocida u Gazi.

To je bio "čisti terorizam" i čin "agresije protiv diplomatije", izjavio je iranski predsjednik. Udari su dokazali da okupacijski režim nema moralnih i pravnih ograničenja, dodao je.

"Napad na Dohu transformirao je mnoge pogrešne jednačine i misli, pokazujući da nijedna arapska ili muslimanska zemlja nije sigurna od agresije režima u Tel Avivu", rekao je.

"Sutra bi to mogla biti bilo koja od arapskih i islamskih prijestolnica. Izbor je jasan: moramo se ujediniti."

Iranski predsjednik je također napomenuo da su udari na Dohu pokazali očaj i bespomoćnost Izraela.

Čin agresije, rekao je, bio je neizbježan rezultat decenija nekažnjivosti koje su Izraelu dale određene zapadne sile putem svoje diplomatske, vojne i finansijske pomoći.

"Izraelski režim je bombardirao nekoliko muslimanskih zemalja 2025. godine. Svaki napad i agresija ovog režima opravdani su kao legitimna odbrana i svaki put se susreću s dvosmislenim odgovorima zapadnih zemalja i praznim osudama.
Pezeshkian je također rekao da su zločini Izraela "dio doktrine dominacije, čišćenja i usađivanja straha".

Akcije Izraela, rekao je iranski predsjednik, spadaju u "strategiju etničkog čišćenja, ekspanzionizma i agresije pojačanu saučesništvom SAD-a i određenih zapadnih zemalja".

Dalje je pozvao muslimanske zemlje da izoluju Izrael, prekinu njegovo oružje i finansiranje i pozovu njegove lidere na odgovornost pred sudovima. Pezeshkian je, međutim, rekao da će to biti učinkovito kroz jedinstvo.

"Izraelski režim je objavio rat protiv našeg suvereniteta, dostojanstva i budućnosti. Kao odgovor, izjavljujemo: nećemo biti zastrašeni, nećemo biti podijeljeni i nećemo šutjeti", izjavio je Pezeshkian.

