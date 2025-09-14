Hamas na samitu u Dohi pozvao na ujedinjen stav islamskih i arapskih zemalja protiv Izraela

🔴Hamas, u otvorenom pismu Arapsko-islamskom samitu održanom u Dohi:

Tekuća cionistička agresija na Pojas Gaze ušla je u svoj 24. mjesec, uzrokujući neviđene humanitarne tragedije.

- Rat istrebljenja usmjeren je na palestinski narod kroz ubijanje i raseljavanje, te nastoji uništiti identitet, postojanje i težnje našeg naroda.

- Zločini neprijatelja nisu ograničeni samo na palestinski narod; njihovi učinci su se proširili i ugrozili sigurnost i stabilnost cijele naše arapske i islamske nacije.

- Radujemo se pokretanju kolektivnih, dogovorenih i hitnih mjera usmjerenih na zaustavljanje rata istrebljenja u Gazi.

- Radujemo se korištenju svih arapskih aduta pritiska, uključujući aktiviranje Sporazuma o zajedničkoj odbrani, korištenje nafte kao oružja i nametanje sveobuhvatnih arapskih sankcija neprijatelju.

- Nadamo se da ćemo usvojiti jedinstvenu strategiju za zaštitu Jerusalema od judaizacije, džamije Al-Aksa od podjele i Zapadne obale od aneksije, raseljavanja i iskorjenjivanja.