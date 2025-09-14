Scott Ritter za ABNA: Napad Izraela na Katar bio je poruka arapskom NATO-u

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nedavni izraelski napad na sjedište lidera Hamasa u Dohi izazvao je brojne reakcije u međunarodnim krugovima, posebno među arapskim zemljama. Prijetnje režima upućene Kataru, a posebno tvrdnja predsjednika izraelskog Kneseta o poruci ovog napada svim bliskoistočnim zemljama, praćene su različitim tumačenjima i čitanjima.

S druge strane, Iran i Međunarodna agencija za atomsku energiju nedavno su postigli sporazum o određivanju okvira saradnje, što su regionalni i globalni akteri pozdravili i opisali kao mjeru za smanjenje tenzija.

U kontekstu analize i objašnjenja ovih dešavanja i opisivanja izgleda za sljedeću fazu, Scott Ritter, penzionisani američki obavještajni oficir i stručnjak za vojne poslove, odgovorio je na pitanja postavljena u intervjuu za novinsku agenciju ABNA:

ABNA: S obzirom na to da je Katar saveznik SAD-a i da SAD imaju vojnu bazu u Kataru i na neki način su obavezne da zaštite Dohu od stranog napada, kako je Izrael dozvolio ovaj napad i kako se ovo američko zeleno svjetlo tumači u međunarodnoj praksi?

Prije svega, koliko ja znam, ne postoji službeni ugovor između Katara i SAD-a. Postoji sporazum o statusu snaga koji određuje ulogu baze Al-Udeid, kako će SAD i Katar koordinirati po ovom pitanju i druga pitanja. Međutim, u vezi s tim da su SAD obavezne da brane Katar od bilo kakvog stranog napada, ne vjerujem da postoji takav službeni ugovor.

Možemo reći da je ovaj sporazum sporazum o međusobnoj samoodbrani i odredbama ove vrste. Ali u svakom slučaju, Katar je nezavisna zemlja i Sjedinjene Države nemaju ovlaštenje ili legitimitet da daju zeleno svjetlo drugoj strani poput Izraela da napadne Katar.

Dakle, ovo je bila odluka donesena između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela bez koordinacije s Katarom, i ovo je kršenje međunarodnog prava. Ovaj napad je, u pravom smislu riječi, napad na Katar, kršenje Povelje UN-a, i za to nema opravdanja prema međunarodnom pravu.

ABNA: Kršeći sve međunarodne zakone i propise, Izrael je pokazao da se ne pridržava nikakvih crvenih linija. Prvo, kakvu je poruku napad na Katar poslao arapskim zemljama, i drugo, kakav će utjecaj imati na međunarodni imidž Sjedinjenih Američkih Država?

Izrael ima historiju kršenja međunarodnih zakona i normi. Iznenadni napad na Iran bio je kršenje međunarodnog prava. Tekuće izraelske vojne operacije protiv Libana, protiv Sirije, protiv Jemena, sve su to kršenja međunarodnog prava. Za Izrael nema crvene linije. Ovo je dokazana praksa. Dakle, poruka koju je ovaj napad poslao Kataru i drugim arapskim zemljama je da će Izrael raditi šta god želi, kad god želi, gdje god želi. To je ono što Izrael radi.

U stvari, jedan od razloga zašto je Izrael izbjegao kaznu za takav pristup je taj što su arapske zemlje pokazale da nisu sposobne da se suprotstave Izraelu, kako pojedinačno tako i kolektivno.

Kakav će uticaj ovo imati na međunarodni imidž Amerike? Amerika je efektivno pokazala da je svoju nacionalnu sigurnosnu politiku u potpunosti podredila Izraelu i njegovim interesima. Napad na Katar se ne razlikuje od bilo koje druge vojne operacije koju je Izrael provodio godinama uz puno znanje i podršku Amerike.

Imidž Amerike nakon napada na Katar ostat će isti kao što je oduvijek bio, imidž zemlje koja slijepo podržava Izrael bez obzira na međunarodno pravo, norme i ljudske vrijednosti.

ABNA: S obzirom na to da su događaji u regiji međusobno povezani, kako predviđate uticaj nedavnih izraelskih napada na Dohu na eskalaciju napetosti u regiji i mogućnost novog sukoba ili bilo koje druge zemlje poput Egipta i Turske?

Napad na Katar ne bismo trebali smatrati izoliranim incidentom, već je ovaj napad dio općeg obrasca ponašanja koji Izrael slijedi uz pomoć Sjedinjenih Država već nekoliko decenija. Naravno, napad na Katar će podstaći tenzije, ali s obzirom na historijsku pozadinu, neće biti nove konfrontacije s drugim zemljama poput Egipta, Turske i Irana, nijedna zemlja neće djelovati u odbrani druge.

Nakon ovog događaja, bit će mnogo gestikulacija i povika, ali na kraju se ništa neće dogoditi, jer su Sjedinjene Američke Države podržale ovaj napad i ništa se ne može dogoditi protiv Izraela, osim da Sjedinjene Američke Države učestvuju u njemu, dok ova zemlja stoji 100 posto uz Izrael.

ABNA: Kako ocjenjujete novi sporazum između Irana i IAEA? Može li ovaj sporazum spriječiti povratak i utrti put SAD-u i Iranu da se vrate za pregovarački sto?

Vidite, činjenica je da je Iran trebao sklopiti sporazum s IAEA. Iran trenutno ima podršku zemalja poput Kine i Rusije i drugih koje su svjesne greške IAEA u omogućavanju izraelskog i američkog napada. Ali postoji i razumijevanje da Iran mora ostati u Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT). Ovo se može dogoditi samo ako Iran i IAEA imaju radni odnos u vezi sa obavezama zaštitnih mjera koje Iran ima kao član NPT-a.

Dakle, ovaj sporazum je neophodan korak i slažem se s njim.

Prioritet je da će ova akcija također spriječiti Evropu i Sjedinjene Američke Države da ponovo uvedu sankcije, bez obzira da li to otvara put Iranu i Sjedinjenim Američkim Državama da se vrate za pregovarački sto ili ne. Da li se Iran i Sjedinjene Američke Države mogu vratiti za pregovarački sto je sasvim druga stvar, Sjedinjene Američke Države su djelovale sa lošim namjerama, a pregovarački trik je korišten da se pripremi teren za iznenadni napad Izraela na Iran.

Druga stvar je o čemu pregovaraju. Stav Irana, koji se zasniva na međunarodnom pravu i njegovom statusu članice NPT-a, čini se da je u suprotnosti sa stavom Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, i iz tog razloga nisam optimističan u pogledu bilo kakvih pregovora, ali je neophodno da Iran obnovi svoje odnose sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, jer na taj način Iran može izbjeći da bude okružen ne samo svojim neprijateljima, već i svojim prijateljima.

