Iran osudio izraelske napade na rukovodstvo Hamasa u Dohi kao kršenje međunarodnog prava

Iran je najoštrije osudio izraelske napade na vođe palestinskog pokreta otpora Hamasa, dok su razgovarali o prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu vatre u Gazi, kao kršenje svih principa međunarodnog prava.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je u utorak da su zračni napadi na sjedište Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, bili izuzetno opasni, kršili su sve utvrđene principe i norme međunarodnog prava i bili su u suprotnosti s Poveljom UN-a.

"Napad predstavlja napad na nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet Katara, kao i na palestinske pregovarače. Mora poslužiti kao oštro upozorenje cijeloj regiji [Zapadne Azije] i međunarodnoj zajednici kako ne bi ostali nijemi pred ponovljenim kršenjima zakona i stalnim zločinima cionističkog režima."

Visoki izraelski zvaničnik rekao je za režimski televizijski kanal Kanal 13 da su vođa Hamasa Khalil al-Hayya i Zaher Jabarin, predsjednik Političkog biroa Hamasa na Zapadnoj obali, bili na sastanku kada je napadnut.

Dugogodišnji vođa Hamasa Khaled Mashaal - kojeg je Izrael pokušao ubiti u Jordanu 1997. godine - također je bio prisutan na sastanku, prema izvještajima.

Neimenovani izraelski zvaničnik rekao je za televizijski kanal Kanal 12 da je Donald Trump dao zeleno svjetlo za izraelski napad u Kataru.