Talibani oteli sina bivšeg pakistanskog premijera

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - Dva dana uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu, kidnapovan jedan od kandidata na izborima i sin bivšeg premijera.Talibani najavljuju samoubilačke bombaške napade tokom izbora u subotu kako bi ugrozili održavanje, po mnogima, historijski važnih izbora u toj zemlji.Naoružana grupa kidnapovala je Ali Haidera Gilanija, kandidata na predstojećim izborima i sina bivšeg premijera Pakistana Jusufa Reze Gilanija, saopštaila je pakistanska policija.Otmica se dogodila u predgrađu grada Multana, prenosi AFP. Lokalni izbori u Pakistanu biće održani u subotu, a talibani su najavili samoubilačke bombaške napade tokom izbora kako bi ugrozili održavanje, po mnogima, istorijski važnog, izbornog procesa u toj zemlji. Inače, Ali Haider Gilani je kandidat sekularne pakistanske narodne stranke za skupštinu Pendžaba. Njegov otac je smijenjen prošle godine zbog toga što je odbio da ponovo otvori procese za ko