Qalibaf: Nema napretka bez prihvatanja iranskih uslova

U objavi na svom X nalogu u četvrtak navečer, Qalibaf je naveo da je Iran više puta i eksplicitno prenio svoje uslove posrednicima, jasno stavljajući do znanja da se nikakav diplomatski pomak ne može postići ukoliko svih sedam uslova ne bude prihvaćeno.

„Iranski uslovi su više puta i jasno predočeni posrednicima“, napisao je on.

„Pristup 'štapa i mrkve' nema nikakvog efekta na Iran“, dodao je Qalibaf.

„Napredak se može postići tek nakon što se postigne dogovor o sedam iranskih uslova“, naglasio je.

Njegova objava uslijedila je nakon obnovljenih diplomatskih napora – koji uključuju posredovanje Katara i posjetu načelnika pakistanske vojske, generala Asima Munira, Teheranu – s ciljem istraživanja mogućnosti za diplomatski sporazum između Teherana i Washingtona.

U međuvremenu, američki potpredsjednik JD Vance navodno je uputio pismo sekretaru iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, Mohsenu Rezaeiju, predlažući nastavak pregovora. Prijedlog je, međutim, od Irana tražio obaveze po pitanju nuklearnog programa u zamjenu za američke ustupke, uključujući ublažavanje sankcija i korake ka ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Iranski uslovi uključuju ukidanje sankcija, odmrzavanje iranske imovine i okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući izraelsku vojnu kampanju u Libanu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi također je naglasio da Washington mora ispuniti uslove Teherana ukoliko zaista želi napredak u pregovorima i postizanje dogovora u vezi s Hormuškim moreuzom.

S druge strane, Rezaei je istakao da SAD moraju poduzeti konkretne mjere za izgradnju povjerenja prije nego što pregovori uopće mogu napredovati, ponovivši da Iran neće popustiti pod pritiskom.