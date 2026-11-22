Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kanal 13 hebrejske televizije izvijestio je da su izraelska vojska i Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) postigle dogovor o razvoju zajedničkih planova za rješavanje bilo kakve moguće eskalacije tenzija protiv Irana.

Televizijska mreža je objavila da je izraelska vojska najavila postojanje zajedničkih planova sa Sjedinjenim Državama za rješavanje mogućnosti eskalacije tenzija protiv Irana i tvrdila da se rok za rat približava.

Kanal 13, pozivajući se na neimenovanog visokog izraelskog oficira, izvijestio je da tokom posjete komandanta CENTCOM-a Brada Coopera Tel Avivu nije bilo razgovora o donošenju odluke o napadu na Iran.

Mreža je također dodala da sigurnosne procjene ukazuju na to da mogućnost nastavka rata protiv Irana nije ništa bliža nego posljednjih dana. Nivo spremnosti izraelskog režima i dalje se smatra visokim, iako nije dostigao najviši nivo.

Prema izvještaju, procjena izraelske vojske ukazuje na to da je došlo vrijeme da američki predsjednik Donald Trump odluči o akciji protiv Irana.

Trilateralni sastanak vojnih i obavještajnih komandanata u Tel Avivu

U srijedu je Brad Cooper održao trilateralni sastanak u Tel Avivu s Eyalom Zamirom, načelnikom generalštaba izraelske vojske, i Romanom Goffmanom, šefom Izraelske službe za vanjsku obavještajnu službu (Mossad). Sastanak se održao u trenutku kada je režim povećao svoje vojne pripreme za mogućnost obnove napada na Iran.

Izraelska vojska je u saopštenju objavila da su Zamir i Cooper također proveli zajedničku i sveobuhvatnu procjenu situacije i razgovarali o regionalnim dešavanjima i zajedničkim sigurnosnim izazovima.

Procjeni su prisustvovali Itzik Cohen, šef operativnog odjela izraelske vojske, Heidi Zilberman, šefica odjela za planiranje, Shlomi Binder, šef odjela za vojnu obavještajnu službu, Omer Tishler, komandant izraelskih zračnih snaga, i niz drugih zapovjednika s obje strane.

Naglasak na povećanju koordinacije i operativne spremnosti

U saopštenju izraelske vojske se nastavlja navođenjem da su prisutni također razgovarali i razmijenili mišljenja o važnosti produbljivanja strateške i operativne saradnje između dvije vojske, jačanja koordinacije i povećanja nivoa zajedničke spremnosti za suočavanje s različitim scenarijima.

Međutim, u saopštenju se ne navodi o kojim se scenarijima raspravljalo niti da li su se razgovori direktno odnosili na Iran.

Cionistički mediji izvještavaju o pregledu spremnosti za obnovljeni rat s Iranom

Hebrejski list Yedioth Ahronoth izvijestio je u srijedu da je na sastanku Cooper-Zamir pregledana spremnost dvije vojske za mogućnost obnavljanja rata protiv Irana ako bude potrebno.

Sastanak je održan u vrijeme kada su cionistički mediji objavili izvještaje o vojnim pripremama za mogućnost obnovljenih napada na Iran.