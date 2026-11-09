Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), visoki sigurnosni zvaničnik u Teheranu je, u vezi s nekim medijskim izvještajima o sastanku general-majora Mohsena Rezaeija, sekretara Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana, i potpredsjednika SAD-a J.D. Vancea u Dohi, izjavio: Iranska politika i planovi po pitanju pregovora nisu se promijenili i dok američka strana ne preduzme praktične akcije u okviru sedam uslova, neće biti planova za pregovore s američkom stranom.

Prije nekoliko sati, neki mediji su tvrdili da će se sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana i potpredsjednik SAD-a sastati u Kataru u narednim danima.

Stručnjaci smatraju da je cilj ove vijesti da utiče na tržište energetskih nosioca. Izvještaji pokazuju da je, s obzirom na široko rasprostranjeno objavljivanje gore navedenih vijesti u međunarodnim medijima, cijena nafte Brent pala i dostigla oko 93 dolara po barelu.