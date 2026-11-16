Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Vrhovni krivični sud Bahreina osudio je u ponedjeljak, 16. novembra (16. novembra), ajatollaha šejha Isu Qassema, jednog od najistaknutijih vjerskih vođa bahreinskih šiita, na doživotni zatvor u odsustvu.

Prema izvještajima bahreinskih medija, sud je također osudio šejha Mohammeda Sangoura i šejha Alija al-Saddadija, dvojicu drugih istaknutih šiitskih vjerskih lica, na doživotni zatvor, te izrekao teške kazne u rasponu od 15 godina do doživotnog zatvora brojnim vjerskim ličnostima.

Presude su izrečene u kontekstu grupnog suđenja šiitskim vjerskim licima, koje, prema Human Rights Watchu, uključuje ukupno 69 osoba, uključujući 60 šiitskih učenjaka.

Bahreinske vlasti optužile su bahreinske aktiviste za veze s iranskim institucijama, formiranje ilegalne grupe i rad protiv političkog sistema; optužbe koje su porodice optuženih i aktivisti za ljudska prava odbacili.

Presude su izrečene dok su u nedjelju navečer izbili protesti u raznim dijelovima Bahreina, uključujući Sitru, Karzakan, Abu Sayyaf i Karanah, protestujući protiv suđenja.

Organizacije za ljudska prava su ranije kritizirale proces ovog grupnog suđenja, upozoravajući na izvještaje o mučenju, prisilnim priznanjima i kršenjima prava na pravično suđenje, te pozivajući na garancije za prava optuženih.

Nove presude, kao nastavak protesta posljednjih dana, ponovo su stavile sigurnosnu i pravosudnu politiku vlade Al Khalifa prema šiitskim vjerskim ličnostima u središte kritika opozicije i organizacija za ljudska prava.