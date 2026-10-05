Delegacija Velike džamije u Rimu sastala se s Papom Lavom XIV u Vatikanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), delegacija Islamskog centra Italije, poznatog kao Velika džamija/Velika džamija u Rimu, sastala se s Papom Lavom XIV na marginama javne ceremonije u Vatikanu. Delegaciju je predvodio Abdullah Radwan, generalni sekretar Islamskog kulturnog centra Italije, a prisustvovali su joj Salah Ramadan, imam Velike džamije u Rimu, i Mustafa Qadoura, savjetnik centra.

Sastanak se održava u spomen na 800. godišnjicu smrti Svetog Franje Asiškog, jednog od najpoznatijih kršćanskih svetaca, te u spomen na njegovo putovanje u Egipat i susret sa sultanom al-Mulkom al-Kamilom. U programima vezanim za tu priliku, kao dio delegacije, učestvovalo je ukupno 29 osoba.

Historijski susret Svetog Franje Asiškog sa sultanom al-Mulkom al-Kamilom tokom Petog križarskog rata smatra se jednim od historijskih primjera odnosa između kršćana i muslimana. Organizatori programa pokušavaju da ovaj događaj pretvore u priliku za savremeni dijalog između sljedbenika dvije religije sjećajući se na njega.