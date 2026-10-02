Namaz ima posebnu ulogu u pobjedi na bojnom polju, posebno onom na kojem se nalazi Iran

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Posvećivanje pažnje uzvišenoj temi "obavljanja namaza" i, posebno, održavanje samita o namazu neke su od neophodnih i nužnih mjera koje su poduzete u našoj zemlji od devedesetih godina naporima borca i narodnog učenjaka, stručnjaka za Kur'an i vještog predavača, hudžetul-islama Qera’atija, Allah ga poživio. Posebna pažnja velikog vođe šehida prema ovom pitanju i njegove važne, kontinuirane i snažne preporuke u porukama vezanim za protekla trideset i dva samita također doprinose značaju ove strategije. Nesumnjivo je da je govor ili pisanje o namazu na nivou Božanske objave i riječi Časnog Poslanika, mir neka je na njega i njegovu porodicu, i nepogrešivih Imama, mir neka je na njih, a pero nekoga poput mene je premalo da bi napisalo išta o dubini namaskih spoznaja. Međutim, identitet i potrebe islamskog društva i dužnosti onih koji mu služe, posebno vođe Islamske revolucije, zahtijevaju da spomenem nekoliko rečenica na tu temu sebi i svim ljudima i zvaničnicima.

Namaz je jedan od najljepših blagoslova Svemogućeg, najviša institucija, simbol i stub vjere, poveznica između svakog od nas u bliskoj i direktnoj vezi s beskonačnim i neiscrpnim Božanskim izvorom. Ovaj eliksir prosperiteta i spasenja i stub dobrog života je i čvrsta i kontinuirana podrška i neiscrpna rezerva za čovjeka u njegovoj borbi protiv šejtana nefsa (duše) i ovozemaljskih šejtana, a ujedno je i izvor ljubavi, nade, dobrote i mira. Spuštanje blagoslova i obilja Božanskih opskrba ostvaruje se i povećava kroz obavljanje molitve i traženje oprosta.

Međutim, obaveza namaza nije samo individualna dužnost, i prema poukama Kur'ana, obavljanje namaza je prvi plod i znak vladavine pravednika, "Oni koji bi, da smo ih na Zemlji učvrstili, molitvu obavljali."1 Izjava ovog ajeta, odmah nakon ajeta obećanja Božanske pomoći u vezi sa pomagačima Svemogućeg Boga i njihovim džihadom u blagoslovljenoj suri El-Hadždž, pokazuje da obavljanje namaza, kao snažni izvor sjećanja na Boga i nade i povjerenja u Njega, ima posebnu ulogu u džihadu, osvajanju i pobjedi na bojnim poljima, posebno na bojnom polju s kojim se iranski narod suočava danas.

Danas, kada su uslovi za bogatstvo i moć dragog iranskog naroda ispunjeni više nego ikad prije, na svakog od članova uzdignutog iranskog naroda odnosi se ova ponovljena Božanska naredba o obavljanju namaza: "Obavljajte namaz." Osim toga, svi uticajni ljudi u društvu, od očeva i majki i porodica do učitelja i prijatelja, od profesora i elita do poznatih ličnosti i slavnih osoba, kao i sve institucije i organizacije koje stvaraju kulturu, uključujući džamije, džuma-namaz, škole, univerzitete, teološke škole, radioteleviziju, kulturne i društvene aktiviste i narodnu mobilizaciju, posebno one koji su u kontaktu s mladima i omladinom, imaju dvostruku odgovornost na ovom polju.

Uspostavljanje i obavljanje namaza u svim njenim komplementarnim fazama i razvojnim nivoima u društvu i zemlji koja je podigla zastavu čistog islama Muhameda, mir neka je na njega i njegovu porodicu, i ponosna je na vladavinu islama, među najvažnijim je i pitanjima neophodnim za pripremu terena za prelazak puta od faze islamskog pokreta i revolucije do faze islamskog društva. Tek nakon toga bit će moguće dostići fazu islamske civilizacije. Institucionalizacija i opšte širenje namaza, a zatim i javni napor da se on dobro obavlja, dva su glavna aspekta napora za postizanje ovog važnog cilja, a razvoj džamija i druge mjere za povećanje kvantiteta i poboljšanje formalnog kvaliteta džematskih i džuma-namaza su neophodni preduslovi za postizanje ovog važnog cilja. U svim ovim slučajevima, posebno se ističe uloga imama džemata i džuma-namaza, koji moraju biti utočište i slušaoci za ljude i ono što im leži na srcima.

Nadam se da će, uz Božansku milost i posebnu pažnju i molitve našeg Imama vremena, neka Bog ubrza njegov povratak, naša voljena nacija i zemlja ostvariti uspjeh u uspostavljanju namaza i okorištavanju njegovim blagodatima.

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei,

1. oktobar 2026.

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1Časni Kur’an, Sura Hadždž, 41.ajet