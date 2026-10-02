Intenzivan verbalni sukob turskog ministra vanjskih poslova s ​​izraelskim predstavnikom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), došlo je do žestokog verbalnog sukoba između turskog ministra vanjskih poslova i izraelskog predstavnika na zatvorenoj sjednici tzv. Vijeća za mir u Gazi u New Yorku koja je održana posljednjih dana.

Prema izraelskom TV kanalu 13, sukob se dogodio pred američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

U izvještaju se navodi da je turski ministar vanjskih poslova u govoru kritizirao izraelsku politiku protiv Pojasa Gaze. Predstavnik režima se također upustio u raspravu s turskim ministrom vanjskih poslova, što je rezultiralo teškim sukobom.

Ranije su izraelski sigurnosni krugovi upozorili da bi javne kritike Turske od strane izraelskih zvaničnika mogle eskalirati bilateralne tenzije.