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Intenzivan verbalni sukob turskog ministra vanjskih poslova s ​​izraelskim predstavnikom

2 oktobar 2026 - 15:40
News ID: 1872736
Intenzivan verbalni sukob turskog ministra vanjskih poslova s ​​izraelskim predstavnikom

ABNA24: Izraelski TV kanal 13 izvijestio je o žestokom verbalnom sukobu između turskog ministra vanjskih poslova i izraelskog predstavnika na zatvorenoj sjednici Vijeća za mir u Gazi u New Yorku.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), došlo je do žestokog verbalnog sukoba između turskog ministra vanjskih poslova i izraelskog predstavnika na zatvorenoj sjednici tzv. Vijeća za mir u Gazi u New Yorku koja je održana posljednjih dana.

Prema izraelskom TV kanalu 13, sukob se dogodio pred američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

U izvještaju se navodi da je turski ministar vanjskih poslova u govoru kritizirao izraelsku politiku protiv Pojasa Gaze. Predstavnik režima se također upustio u raspravu s turskim ministrom vanjskih poslova, što je rezultiralo teškim sukobom.

Ranije su izraelski sigurnosni krugovi upozorili da bi javne kritike Turske od strane izraelskih zvaničnika mogle eskalirati bilateralne tenzije.

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