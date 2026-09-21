"Pošaljite me da se borim protiv islamista"; Izjave američkog ministra rata izazvale kontroverzu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izjave američkog ministra rata Petea Hegsetta tokom govora vojsci u Teksasu izazvale su val kritika na društvenim mrežama. U ovom govoru, Hegsett se osvrnuo na dio Knjige proroka Izaije u Starom zavjetu o ratu i vojnoj službi i pozvao američke snage da budu spremne da se suoče s onim što je nazvao mogućim prijetnjama Americi.

Prema Al Jazeera.net, Hegsettove primjedbe izrečene su tokom vojne turneje pod nazivom "Pošaljite mene" i nakon vježbe s trupama. Spomenuo je naziv turneje na početku svoje izjave, a zatim je citirao knjigu proroka Izaije, rekavši da je Bog pitao: "Koga da pošaljem?", a Izaija je odgovorio: "Evo me; pošaljite mene."

"Pošaljite mene"

Hegsett je rekao da su tokom 250 godina historije ove zemlje, američki muškarci i žene dizali desnu ruku i govorili: "Pošaljite mene." Zatim se osvrnuo na različite periode u historiji američkih ratova.

Rekao je: "Pošaljite me da se borim protiv Crvene armije", misleći na britanske snage u Američkom ratu za nezavisnost. Zatim je dodao: "Pošaljite me da se borim protiv komunista i pošaljite me da se borim protiv islamista."

Hegsett je nastavio obraćati se vojsci, rekavši: "Danas kažu 'pošaljite me' da se suočim sa svakom prijetnjom s kojom se Amerika može suočiti."

Također je rekao da je prisustvo teksaških trupa na prvim linijama fronta ključno za nastavak republike. Zamolio je američki narod da dignu desnu ruku i kažu "pošaljite me", služeći nečemu većem od sebe.

Hegsett je naglasio da se ovdje ne radi o političkoj stranci, određenom gledištu ili ideologiji, već o Deklaraciji o nezavisnosti, Ustavu i principima koje ova dva dokumenta predstavljaju. Dodao je da vojska polaže zakletvu da će poštovati ove principe i braniti zemlju.

Kritika korištenja Biblije

Hegsettove primjedbe naišle su na kritike brojnih američkih aktivista i blogera na društvenim mrežama. Neke od ovih kritika fokusirale su se na korištenje vjerskog teksta u kontekstu razgovora o ratu i ubijanju.

Američki aktivista Jared Schulte opisao je korištenje Biblije za opravdanje rata kao odvratno. Drugi su ismijavali frazu "pošaljite me", povezujući je sa slanjem vojnika u rat i smrt.

Jedan bloger je napisao: "Pošaljite me u Hag", misleći na međunarodne pravosudne institucije. Drugi su vjerovali da je govor koristio vjersku literaturu kako bi pozvao na ono što su opisali kao sveti rat. Brojni korisnici su također povezali riječi s idejom apokalipse i drugog dolaska Krista.

Nećemo umrijeti za Izrael

Kritike su se proširile i na povezanost ovih riječi s američkom politikom prema cionističkom režimu. Neki aktivisti su na društvenim mrežama pisali da nećemo umrijeti za Izrael i da se nećemo boriti za njega. Drugi su cionistički režim opisali kao neprijatelja Sjedinjenih Država.

Jedan korisnik je rekao da je spreman biti na prvim linijama umjesto Hegsta, ali se protivi slanju djece na smrtnu kaznu za Izrael.

Drugi su pitali zašto se milijarderi ne šalju na prve linije umjesto vojnika, komentari koji su, u nekim slučajevima, sarkastično osporavali Hegsettov poziv na žrtvu i vojnu službu.

Pored ovih kritika, neki korisnici su također ponovo objavili prethodne Hegsettove komentare iz 2024. godine, kada je rekao da neće biti novih ratova i upozorio da će demokrate slati američku djecu u rat.

Upoređujući ove izjave sa Hegsettovim nedavnim govorom, kritičari su naglasili razliku između njegovog prethodnog stava o ratu i njegovog trenutnog poziva na pripremu za suočavanje sa potencijalnim prijetnjama Sjedinjenim Državama.