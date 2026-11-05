Iran optužio Grossija za dvostruke standarde i šutnju o bombardovanju nuklearnih postrojenja

U saopćenju objavljenom u srijedu, iranska misija optužila je Grossija za primjenu dvostrukih standarda. „On izražava zabrinutost zbog iranskih zaliha uranija, dok istovremeno šuti o bombardovanju nuklearnih postrojenja“, navedeno je u saopćenju. Iranska diplomatska misija naglasila je da se nuklearni materijal te zemlje nalazi pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

„Grossi zna da je svaki gram iranskog nuklearnog materijala evidentiran i pod nadzorom Agencije“, istaknuto je. U saopćenju se također navodi da dosadašnji izvještaji IAEA-e nisu pružili dokaze o preusmjeravanju iranskog nuklearnog materijala u neprijavljene svrhe.

Teheran dovodi u pitanje Grossijevu nezavisnost

„Grossi zna da njegovi vlastiti izvještaji nikada nisu dokumentovali preusmjeravanje čak ni jednog grama tog materijala za neprijavljene namjene“, poručila je iranska misija. Najnovije kritike dolaze u vrijeme sve izraženijeg nezadovoljstva iranskih zvaničnika Grossijevim radom na čelu IAEA-e, posebno nakon što je izrazio ambiciju da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Prošlog mjeseca glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei doveo je u pitanje Grossijevu sposobnost da djeluje nezavisno na toj funkciji, pozivajući se na njegovo dosadašnje rukovođenje Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. „Rekao je da će djelovati nezavisno.

Međutim, sudeći prema šteti nastaloj tokom njegovog mandata na čelu IAEA-e, i sam zna da nije postupao na taj način“, izjavio je Baghaei. Dodao je da međunarodna zajednica od budućeg generalnog sekretara UN-a očekuje nepristrasnost i nezavisnost. „Naravno, mislim da će mu biti teško osloboditi se te navike“, poručio je iranski diplomata.

Optužbe za otkrivanje povjerljivih nuklearnih informacija

Iranski zvaničnici također su izrazili ozbiljne primjedbe na način na koji IAEA postupa s povjerljivim informacijama o iranskom nuklearnom programu. Teheran je ranije optužio Grossija i Agenciju za otkrivanje osjetljivih podataka izraelu, uključujući informacije o identitetu iranskih nuklearnih naučnika koji su kasnije ubijeni u atentatima.

Iranske vlasti smatraju da su takvi postupci ugrozili sigurnost njihovih stručnjaka i nuklearnih postrojenja. Osim toga, iranski zvaničnici tvrde da su pojedini izvještaji IAEA-e korišteni kao političko opravdanje za izraelske vojne napade na Iran.

Prema stavu Teherana, izrael je izvještaje Agencije koristio kako bi pokušao opravdati posljednje vojne operacije koje je, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, izveo protiv Islamske Republike Iran. Iran insistira na tome da međunarodne institucije zadužene za nadzor nuklearnih aktivnosti moraju djelovati nepristrasno, poštovati povjerljivost podataka i jednako ozbiljno pristupati pitanjima nuklearne sigurnosti i napadima na nuklearna postrojenja.