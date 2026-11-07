Visoki iranski sigurnosni zvaničnik izjavio je da će Teheran pružiti razoran odgovor ukoliko SAD pokrenu novi rat protiv Irana

Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, general-major Mohsen Rezaei, uputio je ovo oštro upozorenje u objavi na svom profilu na društvenoj mreži X u subotu.

Zapitao se kome bi se u Washingtonu Teheran uopće trebao obratiti, s obzirom na to da se Trumpova administracija nalazi u stanju potpunog rasula.

Rezaei je ismijao američko rukovodstvo, navodeći da je potpredsjednik JD Vance priznao poraz, da državni sekretar Marco Rubio „odlazi”, da će ministar odbrane Pete Hegseth „uskoro biti smijenjen”, a da je komandant CENTCOM-a postao „voditelj podcasta”.

Izgubili ste rat i izbore. Vance je priznao poraz, Rubio odlazi, Hegseth će uskoro biti smijenjen, a komandant CENTCOM-a je sada voditelj podcasta!

Dakle, kome tačno u Washingtonu trebamo uputiti ovu poruku? Započnite rat i suočit ćete se s razornim odgovorom.

Demokrate su na izborima sredinom mandata, održanim u utorak, preuzele kontrolu i nad Predstavničkim domom i nad Senatom, osvojivši senatorska mjesta u tradicionalnim republikanskim uporištima, uključujući Teksas, Kansas, Južnu Karolinu, Iowu, Ohio i Maine. Američki mediji izvijestili su da su frustracije glasača zbog visokih cijena energenata i inflacije, uzrokovanih ratom protiv Irana, doprinijele porazu republikanaca na izborima za Kongres.

Predsjednik Trump je američkim medijima priznao da je rat protiv Irana imao „određeni utjecaj” na loš rezultat njegove stranke.

Prema izvještaju američkih medija, veliko nezadovoljstvo javnosti američko-izraelskom agresijom na Iran dovelo je do toga da se Hegseth i visoki vojni zvaničnici suočavaju sa sve strožijim nadzorom, nakon što su demokrate na izborima na sredini mandata preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa.

Kako navodi list The Washington Post, visoki zvaničnici Pentagona u privatnim razgovorima izražavaju zabrinutost za svoje pozicije, dok je predsjednik Trump pod pritiskom da pozove članove svog tima za nacionalnu sigurnost na odgovornost za izborni debakl Republikanske stranke.