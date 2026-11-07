Ministar vanjskih poslova u razgovorima sa 12 zemalja potvrdio pravo Irana na samoodbranu

U poruci objavljenoj na svom Instagram profilu u subotu, Araqchi je naveo da je tokom proteklih 48 sati obavio odvojene telefonske razgovore sa svojim kolegama iz 12 zemalja, razgovarajući o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima, kao i o posljedicama poteza SAD-a i Izraela usmjerenih na eskalaciju tenzija.

U razgovorima su učestvovali ministri vanjskih poslova Omana, Egipta, Jordana, Saudijske Arabije, Katara, Kipra, Turske, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Tunisa, Iraka i Pakistana.

Araqchi je izjavio da je tokom konsultacija iznio principijelne stavove Irana, naglašavajući potrebu za poštovanjem nacionalnog suvereniteta, okončanjem agresije i prijetnji, suzdržavanjem od destruktivnog vanjskog uplitanja, te osiguravanjem da regionalne zemlje preuzmu odgovornost za sprečavanje širenja nesigurnosti.

Također je istakao legitimno pravo Irana na odbranu svog suvereniteta i nacionalne sigurnosti, pozivajući na uspostavljanje regionalnih sigurnosnih aranžmana bez intervencije sila izvan regije.