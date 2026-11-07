IRGC će otkriti novi raketni grad i dostignuća u vazduhoplovstvu

Brigadni general Hossein Mohebbi objavio je to na konferenciji za novinare u subotu, održanoj povodom Sedmice vazduhoplovnih snaga IRGC-a.

Podzemna proizvodnja raketa

Mohebbi je rekao da su snage brzo prebacile svoje proizvodne linije za rakete i dronove sa površine u podzemne objekte, krećući se dalje od podzemnih kompleksa za skladištenje raketa kako bi uspostavile „gradove za proizvodnju raketa“ duboko ispod zemlje.

Rekao je da će domaća stručnost, ogromna iranska teritorija i fleksibilna proizvodna infrastruktura spriječiti protivnike da poremete proizvodnju oružja, čak i pod jakim bombardovanjem. Dodao je da se proizvodnja stalno nastavlja uprkos pretpostavci neprijatelja da će se iranske zalihe raketa na kraju iscrpiti.

Dostignuća Zračno-svemirskih snaga IRGC-a

Glasnogovornik IRGC-a iznio je glavna dostignuća snaga, ističući sljedeće:

1. Domaća zrakoplovna tehnologija: Razvoj domaće stručnosti i lokalizacija zrakoplovne industrije, transformirajući Iran od uvoznika oružja u proizvođača i izvoznika napredne vojne opreme.

2. Masovna proizvodnja i izvoz: Pretvaranje domaće stručnosti u industrijsku proizvodnju vojne opreme, uključujući dron 'Shahed-136', za koji je rekao da ga je kopiralo nekoliko zemalja, uključujući SAD. Također je naveo izvoz raketa 'Arman', dronova '358' i sistema protuzračne odbrane '3. Khordad'.

3. Vojna samodovoljnost: Oslanjanje u potpunosti na domaću stručnost i proizvodnju, a ne na strano oružje, uvozne komponente ili reverzni inženjering zarobljene opreme.

4. Operativne sposobnosti pod vatrom: Održavanje sposobnosti raspoređivanja kratkog i dugog dometa, lakog i teškog naoružanja i nastavak vojnih operacija uprkos intenzivnom neprijateljskom bombardiranju.

5. Suprotstavljanje neprijateljskim letjelicama: Mohebbi je izjavio da su Zračno-svemirske snage presrele i uništile više od 260 neprijateljskih letjelica tokom američko-izraelskog agresorskog rata, uključujući borbene avione tipa F-35, F-16, F-5 i F-18, kao i bespilotne letjelice MQ-1, RQ-4, Orbiter i Lucas. Naglasio je da ova brojka ne uključuje postignuća iranske vojske.

6. Kontinuirana ratna proizvodnja: Uspostavljanje fleksibilnih proizvodnih kapaciteta kako bi se osigurala neometana izrada projektila i bespilotnih letjelica u ratnim uslovima i pod snažnim bombardovanjem.

7. „Stealth“ (nevidljive) karakteristike projektila i bespilotnih letjelica: Smanjenje radarskog odraza (RCS) projektila i bespilotnih letjelica, što im omogućava probijanje više slojeva neprijateljske protuzračne odbrane i precizno pogađanje ciljeva. Naveo je da su se napredni sistemi, uključujući THAAD, pokazali neefikasnim, dok su i sistemi Patriot također zabilježili neuspjehe.

8. Efikasno odvraćanje: Uspostavljanje odvraćanja putem uzvratnih udara na neprijateljsku vojnu i stratešku infrastrukturu – uključujući postrojenja za vještačku inteligenciju i obradu podataka – što je, prema njegovim riječima, prisililo neprijatelja da preispita svoje poteze i obustavi daljnje napade.

9. Veze sa naučnim i industrijskim centrima: Uspostavljanje bliske, organizirane saradnje s univerzitetima, istraživačkim institucijama, naučnim centrima i industrijskim sektorima u zemlji.

10. Predstavljanje budućih kapaciteta: Razvoj novih vojnih sposobnosti koje je Mohebbi opisao kao velika iznenađenja, a koja bi bila otkrivena ukoliko dođe do trećeg vala sukoba s neprijateljem. Istakao je da će ova postignuća demonstrirati moć odvraćanja ovih snaga i iznenaditi svijet.

General Mohebbi je također naglasio da je Iran uspio odoljeti koaliciji velikih sila uprkos 47 godina sankcija, dodajući da bi postignuća zemlje trebalo dokumentirati i predstaviti svijetu.