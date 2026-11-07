Suđenje bahreinskim učenjacima 8. novembra je okrutno

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u saopštenju objavljenom u petak, 6. novembra 2026. godine, ajetullah šejh Isa Kasim, jedan od bahreinskih učenjaka, upozorio je vladu na posljedice nastavka suđenja bahreinskim učenjacima i smatrao da je odgovornost za njihovo zdravlje odgovornost cijele bahreinske nacije.

Novinska agencija Mirat Al-Bahrain izvijestila je: U ovom saopštenju, ajatolah Kasem osudio je suđenje bahreinskim učenjacima zakazano za 8. novembar, nazivajući ga opresivnim suđenjem zasnovanim na izmišljenim i izmišljenim optužbama.

Naglasio je da je stajanje uz učenjake obavezno za svu djecu bahreinske nacije, a učenjaci koji su oduvijek stajali uz narod i branili njegova prava, dostojanstvo i slobodu, danas zaslužuju popularan i lojalan stav koji je srazmjeran njihovoj ulozi i žrtvama.

On je napomenuo da su učenjaci koji su meta suđenja, posebno šejh Muhammed Sankur, šejh Ali Al-Saddidi i šejh Mahmoud Al-Aali, istaknute akademske elite i, zajedno s brojnim drugim učenjacima i studentima religijskih nauka, igraju fundamentalnu ulogu u očuvanju religije, služenju društvu i odbrani političkih i građanskih prava građana.

Naglasio je da se vlada 8. novembra suočava s jasnim testom: ili se mora okrenuti pravdi, poštovati pravičnost učenjaka i priznati njihovu nacionalnu i društvenu ulogu, ili mora nastaviti svoj put odstupanja od pravde i prihvatiti posljedice ugnjetavanja i napada na dostojanstvo i zdravlje učenjaka.

U direktnoj poruci narodu Bahreina, ajetullah Kasem ih je pozvao da preuzmu punu odgovornost za odbranu učenjaka i da nastave težiti njihovom zdravlju, dostojanstvu i statusu bez zaustavljanja ili slabljenja, koristeći sve dostupne vjerske i racionalne metode.

Istovremeno, naglasio je da se mir i spokoj moraju održati; isti put kojim je narodni pokret išao od početka i koji i dalje naglašava.

Na kraju svoje izjave, ajatolah Kasem je naglasio da su učenjaci bili odani narodu i da narod mora ostati odan njima i ne smije ih napustiti suočen s iskušenjem i njegovim mogućim posljedicama.