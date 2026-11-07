11 šehida i 20 ranjenih u saudijskom zračnom napadu na stambena područja u San'i

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), najmanje 11 osoba je poginulo, a 20 je ranjeno nakon saudijskih zračnih napada na kuće i stambena područja u gradu Bani Hashish, istočno od Sane, glavnog grada Jemena.

U subotu su saudijski avioni gađali nekoliko kuća i stambenih okupljanja u selu Al-Shuriya u gradu Bani Hashish.

U intervjuu za Al-Masirah TV, Muhammad Hamid, direktor zdravstvenog ureda u gradu Bani Hashish, objavio je da je broj žrtava ovih napada dostigao 11 šehida i 20 ranjenih, na osnovu početnih statistika. Operacija potrage i spašavanja žrtava iz ruševina je još uvijek u toku.

Prema izvještaju, pet stambenih kuća je potpuno uništeno tokom zračnih napada dok su njihovi stanovnici bili unutar zgrada.

Nastavljajući napade, saudijski avioni su dva puta direktno ciljali spasilačke timove i spasioce koji su bili na mjestu incidenta kako bi spasili povrijeđene i prevezli ih u bolnicu.