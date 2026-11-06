Velayati: Ili će se postići kolektivna sigurnost ili će svi doživjeti kolektivnu nesigurnost

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - Ali Akbar Velayati, savjetnik Vođe Revolucije za međunarodne poslove, napisao je na svojoj stranici: Sada kada svi pričaju o novom poretku u Zapadnoj Aziji, treba napomenuti da: Iran je most između Perzijskog zaljeva, Centralne Azije, Kavkaza i Omanskog mora. Svaki energetski ili tranzitni koridor koji pokuša da nas zaobiđe; bit će ili skup ili nestabilan.

Domino krize od Gaze do Crvenog mora i od Libana do Iraka pokazale su da regionalna sigurnost nije djeljiva. Ili će se postići kolektivna sigurnost ili će svi doživjeti kolektivnu nesigurnost.

Cunami geopolitičkih promjena u Zapadnoj Aziji progutao je izraelske i američke izbore. Rezultat: Iran je sada jedan od glavnih arhitekata regionalnog poretka; stvarnost koja se ne može ni eliminirati ni zamijeniti.