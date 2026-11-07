Brigadni general Hossein Mohebbi iznio je ove navode u subotu, na marginama konferencije za novinare, odgovarajući na pitanje o upozorenju vođe Islamske revolucije, ajatolaha Seyeda Mojtabe Hosseinija Khameneija, upućenom neprijateljima Irana da ne ponavljaju pogrešnu procjenu pokretanjem još jednog vojnog napada na zemlju.

Izjavio je da Iran posjeduje brojna sredstva kojima može zaustaviti svoje neprijatelje, dodajući da materijalni i nematerijalni resursi neprijatelja pružaju prilike koje Teheran može iskoristiti. Opisujući sukob kao asimetrični rat, Mohebbi je rekao da Iran može udariti na protivnika na neočekivanom mjestu i time onesposobiti njegove kapacitete.

Na pitanje znači li nedavna direktiva vođe – koja nalaže trenutni i efikasan odgovor na svaku prijetnju, bez geografskih ograničenja – da su ukinuta ograničenja dometa iranskih projektila, glasnogovornik IRGC-a je odgovorio: "To ograničenje je za nas ukinuto."

General je, međutim, naglasio da Iran mora pokazati te sposobnosti na terenu, dodajući da ne bi bilo prikladno iznositi tvrdnje prije nego što one budu sprovedene u praksi. "Naša dužnost je da pokažemo svoje sposobnosti na bojnom polju", dodao je.

Ove izjave uslijedile su nakon sastanka vođe – koji je ujedno i vrhovni komandant oružanih snaga – s visokim vojnim zapovjednicima. Tokom sastanka, ajatolah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei poručio je da na svaku prijetnju Iranu treba odgovoriti trenutno i snažno, bez ikakvih geografskih ograničenja.

Na istom sastanku, vođa je također naložio sveobuhvatno ažuriranje baze podataka vojnih ciljeva, kako bi se svi fizički i nefizički resursi američko-izraelskog protivnika našli unutar dometa iranskih oružanih snaga.