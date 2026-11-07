70 godina nakon Sueske krize; rat protiv Irana otkriva granice američke moći

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 70 godina nakon krize Sueskog kanala, njene lekcije su ponovo obuzele SAD u ratu protiv Irana. Jer sama vojna moć ne može prisiliti neprijatelje na predaju i spriječiti nametanje velikih troškova rata ekonomijama. Ovu procjenu je dao u analizi američki časopis "Newsweek".

Časopis je podsjetio da je 1956. godine američki predsjednik Dwight Eisenhower koristio finansijski i diplomatski pritisak kako bi zaustavio trilateralnu invaziju Velike Britanije, Francuske i cionističkog režima na Egipat. Dok se sadašnji američki predsjednik Donald Trump sada suočava s posljedicama rata protiv Irana, zatvaranjem Hormuškog moreuza, slabljenjem saveza i gnjevom birača zbog rasta cijena.

Newsweek je u analizi Davida Averyja napisao da je kriza Sueskog kanala otkrila granice britanske i francuske vojne moći. Jer Eisenhowerov pritisak je konačno prisilio ove dvije zemlje da prestanu napadati Egipat. Sada, 70 godina kasnije, rat protiv Irana postavio je slična ograničenja Washingtonu.

U novembru 1956. godine, britanske i francuske snage započele su napredovanje prema lučkom gradu Port Saidu nakon što su iskrcale padobrance kako bi preuzele kontrolu nad Sueskim kanalom. Operacija se poklopila s izraelskom invazijom na Sinajsko poluostrvo, ali je pritisak Washingtona na kraju zaustavio napad.

Kada su finansijska tržišta pobijedila

Kriza Sueskog kanala počela je kada je egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizirao kompaniju Sueskog kanala. Nakon ovog poteza, britanska i francuska vlada, u saradnji s izraelskim režimom, skovale su zavjeru za invaziju na Sinajsko poluostrvo, okupaciju Sueskog kanala, a možda čak i svrgavanje Naserove vlade.

U to vrijeme, više od polovine nafte zapadne Evrope transportovalo se kroz kanal. Potapanje brodova duž kanala poremetilo je plovidbu i povećalo pritisak na britansku ekonomiju, koja se oslanjala na Međunarodni monetarni fond za stabilizaciju vrijednosti funte sterlinga.

Eisenhower je odbio pomoći Britaniji i zaprijetio je da će prodati imovinu svoje zemlje denominovanu u funtama; potez koji je mogao ozbiljno oslabiti vrijednost valute.

London i Pariz bili su prisiljeni otkazati napad i povući svoje snage, prijeteći ekonomskim kolapsom. Britanski premijer Anthony Eden podnio je ostavku početkom 1957. godine, a kriza Sueskog kanala ubrzala je pad Britanije kao glavne svjetske sile.

Hormuški moreuz ponovo izaziva vojnu moć

Analiza Newsweeka pokazuje da je Trumpov rat s Iranom dokazao da vojna superiornost ne može spriječiti drugu stranu da iskoristi svoj geografski položaj i ekonomski uticaj. Teheran se odupro pritisku i zadržao svoju sposobnost da ometa saobraćaj u Hormuškom moreuzu, prolazu kroz koji je prethodno prolazilo oko petine svjetske nafte.

Osmjesečni poremećaj brodskog prometa u Hormuškom moreuzu doveo je do rasta cijena energije i inflacije. A to je bilo u vrijeme kada su tarife također povećavale ekonomske pritiske. Tako su američke porodice snosile cijenu rata protiv Irana kroz rastuće cijene i veće troškove života.

Srednjoročni izbori u SAD-u održani prošlog utorka postali su svojevrsna politička presuda o ovim događajima, a demokrate su osvojile kontrolu nad oba doma Kongresa.

Prema anketi Associated Pressa, 6 od 10 američkih birača smatralo je napad na Iran greškom. Međutim, rastući troškovi života imali su veći utjecaj na njihove izborne izbore.

Eisenhower se nije ograničio na primjenu finansijskog pritiska, već je pokušao mobilizirati Ujedinjene nacije protiv agresije na Egipat. Nakon što su Britanija i Francuska iskoristile svoje veto u Vijeću sigurnosti, Washington je slučaj uputio Generalnoj skupštini UN-a. Skupština je pozvala na prekid vatre i povlačenje napadačkih snaga.

Pregovori koji su uslijedili doveli su do formiranja prvih mirovnih snaga UN-a. Snaga koje su nadgledale proces povlačenja i preuzele misiju čuvanja granica između Egipta i cionističkog režima.

Potpuno povlačenje vojnih snaga cionističkog režima završeno je u martu 1957. godine, a Sueski kanal je ponovo otvoren sljedećeg mjeseca. Eisenhower je tokom ove krize naučio da kombinacija ekonomskih alata, međunarodnih institucija i diplomatije može imati utjecaj izvan vojne moći.

Rastuća američka izolacija i rivalstvo s evropskim saveznicima

Nasuprot tome, Trump je oslabio ove alate. Naredio je SAD-u da se povuče iz 66 međunarodnih organizacija i proširio razlike između Washingtona i njegovih evropskih saveznika.

U međuvremenu, neke države članice Sjevernoatlantskog saveza (NATO) počele su razmatrati budućnost u kojoj ne mogu računati na američku podršku. Evropska unija je također stupila u pregovore s Washingtonom kako bi izbjegla trgovinski rat.

Iz tog razloga, evropske prijestolnice su ignorisale Trumpov poziv da pošalju ratne brodove u Hormuški moreuz. Ove zemlje su vjerovale da je rat počeo bez konsultacija s njima i da nisu htjeli da mu se pridruže.

U svojoj analizi, Newsweek zaključuje da su se lekcije krize u Sueskom kanalu vratile u Washington. Rat iscrpljuje ekonomiju i ljuti birače. Dok izolacija uzrokovana oslabljenim odnosima sa saveznicima smanjuje mogućnost postizanja ciljeva. U takvim okolnostima, sama vojna moć više nije dovoljna da nametne političku volju.