Bahreinski hatibi se protive dozvolama za hutbe i predavanja

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - bahreinski hatibi su u saopštenju objavili da se protive odluci o organiziranju dozvola za hutbe, predavanja i davanje smjernica, te smatraju da je ova odluka napad na vjersku privatnost i karakteristike sljedbenika Ehli-bejta, a.s.

U saopštenju se navodi da je šerijat ohrabrio svoje sljedbenike da propovijedaju, daju upute i drže predavanja te da smatra da su te stvari dozvoljene za njih; te su čak farzi-kifaje. Šerijat je također jasno i nedvosmisleno naglasio nezavisnost ovih pitanja od bilo koje institucije osim šerijatske institucije.

Bahreinski hatibi su dodali da se okupljanja i grupe za žalost održavaju u ovoj zemlji stotinama godina na ovoj osnovi, te su naglasili da nema potrebe za dobivanjem dozvole za stvari koje je šerijat dozvolio; baš kao što dozvola nije potrebna za obavljanje molitvi, posta i drugih vjerskih dužnosti i obreda.

U izjavi se nastavlja navođenjem da se svaka interakcija s ovom odlukom, u bilo kojem obliku, kategorički odbacuje i predstavlja grijeh koji nije dozvoljen onima koji nose odjeću služenja Ehli-bejtu, a.s.

Bahreinski hatibi su također naglasili da ne prihvataju izdavanje ili primanje bilo kakve službene dozvole ili licence ove vrste od bilo koje institucije, te da neće ni prihvatiti primanje takve dozvole.

Izjava je zaključena pozivom svim hatibima, imamima džemata i učačima ilahija da preuzmu svoju ozbiljnu odgovornost u tom pogledu.