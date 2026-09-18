Suzdržana reakcija gradonačelnika New Yorka na posjetu Netanyahua: Samo branim pravo na protest

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je da uprkos jasnim i stalnim kritikama Benjamina Netanyahua, ne namjerava učestvovati u protestu protiv prisustva izraelskog premijera na Generalnoj skupštini UN-a. Međutim, naglasio je svoju čvrstu podršku pravu građana New Yorka da izraze svoje protivljenje izraelskim akcijama u Gazi.

Odluka dolazi u trenutku kada je Netanyahuovo obraćanje Ujedinjenim nacijama 24. septembra postalo žarište političkih tenzija. Netanyahu, za kojim je Međunarodni krivični sud (ICC) izdao nalog za hapšenje zbog optužbi za ratne zločine u Gazi, suočava se s valom javnog bijesa u New Yorku koji će, kako se očekuje, dovesti do široko rasprostranjenih demonstracija.

Mamdani, koji se smatra prvim muslimanskim gradonačelnikom New Yorka, negirao je glasine da podstiče građane na proteste, rekavši da su njegove prethodne izjave bile samo potvrda zakonskog prava ljudi na okupljanje. Naglasio je da pravi razliku između "priznavanja prava na protest" i "pozivanja na njega", te da smatra svojom zakonskom dužnošću da poštuje slobodu izražavanja.

Mamdanijevi stavovi posljednjih mjeseci učinili su ga jednim od najistaknutijih američkih kritičara Netanyahua. Nazvao je izraelskog premijera "ratnim zločincem" i opisao izraelsku kampanju u Gazi kao primjer genocida; optužbe koje su izazvale snažne reakcije i potaknule stranku Likud da postavi njegov lik na bilborde pored lidera Irana i Turske.

S obzirom na raznoliku demografsku sliku New Yorka i prisustvo velikih jevrejskih, muslimanskih i palestinskih zajednica sa suprotstavljenim stavovima, Netanyahuovo predstojeće putovanje postalo je težak test za Mamdanijevo gradsko rukovodstvo.