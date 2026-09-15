Saudijskoj Arabiji će trebati sedmice da sanira štetu na ključnom naftovodu: Cijene nafte već u drastičnom porastu

Ovaj incident je samo u jednom danu s globalnog tržišta privremeno uklonio oko četiri miliona barela nafte, što čini gotovo četiri posto svjetskih zaliha. Napad na naftovod također je izazvao novi skok cijena energenata.

Kao prva reakcija na krizu, cijena referentne nafte tipa Brent porasla je za tri posto i dostigla skoro 108 dolara po barelu. Međutim, stvarna cijena koju kupci plaćaju na tržištu je znatno viša.

Energetski analitičar Gregory Brew upozorava da se sirova nafta iz Omana već prodaje za 121 dolar, dok nafta tipa Murban iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dostiže cijenu od 131 dolar po barelu.

Napominje da ovaj cjenovni šok dolazi u izuzetno teškom trenutku za globalnu ekonomiju, koja se već uveliko bori s visokom inflacijom i rastućim troškovima zaduživanja.

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump ponudio je drugačiji pogled na rast cijena dizela. On tvrdi da poskupljenja nisu direktna posljedica američko-izraelskog sukoba s Iranom, već međusobnih napada Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu, naglasivši da su te dvije zemlje sada postigle dogovor o obustavi takvih udara.

Sam napad na saudijsku infrastrukturu teško je oštetio pumpnu stanicu kod Medine, a iz Rijada za napad optužuju militantne grupe iz Iraka.

Izgrađen osamdesetih godina prošlog vijeka, naftovod "Istok-Zapad" bio je glavni saudijski "osigurač" za izvoz.

Naftovod koji prolazi kroz pustinju Arapskog poluotoka omogućavao je Saudijskoj Arabiji preusmjeravanje oko 4 miliona barela nafte dnevno prema luci Yanbu na Crvenom moru, čime se zaobilazila blokada Hormuškog moreuza.