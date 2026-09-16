Izrael planira kako da Netanyahu uđe u Njujork iz straha od hapšenja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički režim mijenja planove za dolazak Benjamina Netanyahua, premijera režima, u New York sljedeće sedmice.

Izraelski sigurnosni zvaničnici odlučili su da Netanyahuov službeni avion neće sletjeti na Međunarodni aerodrom John F. Kennedy tokom njegovog predstojećeg putovanja u New York radi prisustvovanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Odluka je donesena zbog sigurnosnih razloga da gradonačelnik New Yorka Zahran Mamdani možda neće dozvoliti da avion ostane na aerodromu tokom putovanja.

U međuvremenu, zvaničnici razmatraju druge opcije za putovanje, uključujući aerodrom Newark Liberty u New Jerseyju ili obližnju vojnu bazu.

Prema Yedioth Ahronothu, putovanje će se održati uz stroge mjere sigurnosti, a američka Tajna služba pojačava svoje učešće u Netanyahuovoj sigurnosti i pruža mu zaštitu od trenutka dolaska do trenutka kada napusti Sjedinjene Američke Države.

U međuvremenu, New York očekuje talas protesta ispred hotela u kojem će Netanyahu boraviti i u blizini sjedišta UN-a dok se obraća Generalnoj skupštini, dok jevrejske zajednice planiraju događaje u njegovu podršku.

Gradonačelnik New Yorka je prethodno naglasio da on i pravni tim njegove administracije preispituju kako provesti nalog za hapšenje izraelskog premijera zbog optužbi za ratne zločine u Gazi, na osnovu presude međunarodnog suda, ako uđe u grad; ali je kasnije pojasnio da nema zakonsko ovlaštenje da pritvori Netanyahua.

Američki predsjednik Donald Trump također je odgovorio na svojoj platformi Truth Social, naglašavajući da Netanyahu "neće biti uhapšen ni na koji način, ni na koji način unutar Sjedinjenih Država", dok su Mamdanijevi komentari o putovanju bili kontroverzni u to vrijeme.

Netanyahu bi trebao stići u SAD u srijedu poslijepodne i obratiti se Generalnoj skupštini UN-a u četvrtak. U međuvremenu, raspored putovanja ne uključuje očekivani sastanak s Trumpom, jer će Trump napustiti New York prije dolaska izraelskog premijera.