FP: Amerika gubi u svakom pogledu u ratu s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), časopis Foreign Policy, u izvještaju u kojem naglašava da Sjedinjene Države gube u gotovo svakom pogledu u ratu protiv Irana, pojašnjava da se Washington suočio s apsolutnim neuspjehom u ostvarivanju svojih glavnih strateških ciljeva. Prema publikaciji, lažne tvrdnje Donalda Trumpa o "pobjedi" koje su iznesene od početka marta sada su u potpunom sukobu sa stvarnošću na terenu, koja ukazuje na zastoj i povećane tenzije u regiji.

Prema analizi Foreign Policyja, nedavni optimizam Donalda Trumpa da se rat "bliži kraju" i da Iran želi dogovor nema osnovu u stvarnosti. Izvještaj naglašava da nema znakova spremnosti Teherana da prihvati dogovor sa Sjedinjenim Državama i da borbe, suprotno tvrdnjama Bijele kuće, nastavljaju bjesnjeti bez jasnih izgleda za kraj.

Foreign Policy naglašava da je cijeli rat bio potpuna "strateška katastrofa" za Washington. Osim što je otkrio ozbiljne ranjivosti američke vojske, sukob je također ostavio vojne snage zemlje u regiji ozbiljno raspršene, oslabljene i očajne.

Prema publikaciji, troškovi ovog rata za Sjedinjene Države bili su zapanjujući; do te mjere da je do sada nametnuo 38,1 milijardu dolara ekonomiji zemlje, a istovremeno je suočio svijet s ozbiljnom energetskom krizom. Foreign Policy dodaje da je ovaj rat duboko nepopularan među američkim biračima i da nezadovoljstvo javnosti njime raste iz dana u dan.

U završnom dijelu izvještaja navodi se da se protivljenje ratu proširilo čak i na američki Kongres, te da sve veći broj republikanaca sada zahtijeva okončanje ovog sukoba. Foreign Policy ističe da je vrhunac ovih neuspjeha i političkih pritisaka otkriven u nedavnom potezu republikanskog predstavnika da opozove američkog ministra odbrane Petea Hegsetta zbog lošeg upravljanja ovim ratom.

Vrijedi napomenuti da su ovu analizu Foreign Policyja pozdravili i drugi američki mediji, a novinske kuće poput Washington Posta su je ponovo objavile.

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