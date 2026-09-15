Hezbollah i Amal naglašavaju očuvanje nacionalnog jedinstva i stabilnosti u Libanu

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) _ ABNA _ Šejh Ali Damoush, predsjednik Izvršnog vijeća Hezbollaha, i Mustafa Al-Fouani, predsjednik Izvršnog odbora pokreta Amal, na zajedničkom sastanku su razmotrili najnovija dešavanja u Libanu i političke, ekonomske i društvene izazove s kojima se zemlja suočava.

Na ovom sastanku, dvije strane su naglasile važnost jačanja unutrašnjeg prostora, očuvanja unutrašnje sigurnosti i stabilnosti, ubrzanja procesa obnove i pripreme terena za povratak stanovnika u njihova sela i gradove, kao i rješavanja ekonomskih, socijalnih i egzistencijalnih problema.

Hezbollah i Amal pokret su naglasili da su nacionalno partnerstvo i suživot temeljni temelji zaštite Libana i odbacili su svaki politički pristup zasnovan na eliminisanju, dominaciji ili nametanju realnosti. Pozvali su da političke razlike ostanu u okviru ustava i političkih mehanizama kako bi se zaštitili interesi libanonskog naroda i državnih institucija.

Dvije strane su također nazvale održavanje unutrašnje sigurnosti i stabilnosti crvenom linijom i zajedničkom odgovornošću, te su se usprotivile svakoj provokaciji, stvaranju tenzija i pobuni. Naglasile su da sporove treba rješavati dijalogom, razumijevanjem i upućivanjem na zvanične institucije, a ne eskalacijom.

Lideri Hezbollaha i Amala su naglasili potrebu da libanska vlada u potpunosti preuzme svoje odgovornosti, aktivira državne institucije i preduzme ozbiljne mjere za rješavanje ekonomske, socijalne i egzistencijalne krize i rješavanje fundamentalnih problema zemlje.

Proglasili su obnovu pogođenih područja, naknadu štete i povratak stanovnika u njihove gradove i sela nacionalnim prioritetom te pozvali na ubrzanje ovog procesa korištenjem domaćih kapaciteta i arapske i međunarodne podrške.

Hezbollah i Amal pokret također su pozvali sve libanonske političke struje da se s trenutnom situacijom nose s nacionalnom odgovornošću, da izbjegavaju ograničene kalkulacije i pristupe koji povećavaju podjele, te da povećaju komunikaciju i koordinaciju između političkih struja, jer Libanon više ne može tolerirati zatvaranje poslova i tenzije.

Dvije strane su zaključile naglašavajući da prevazilaženje trenutne situacije zahtijeva zajedničku političku volju i davanje prioriteta nacionalnim interesima, te da se moramo prebaciti s upravljanja krizama na rješavanje korijenskih problema; put koji ima za cilj zaštitu Libana, obnovu pogođenih područja, povratak stanovnika i jačanje vlade i njenih institucija.