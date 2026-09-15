Jemenski Ansarullah upozorava svjetske zemlje na saudijske laži

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) _ ABNA _, Muhammad Abdul Salam, službeni glasnogovornik jemenskog pokreta Ansarullah, objavio je da saudijski režim nastavlja svoje zračne napade na Jemen, budući da je u proteklih nekoliko dana izveo više od 350 zračnih napada na Jemen, uslijed čega je oštećena javna i privatna imovina, a brojni civili su poginuli i povrijeđeni. Smatramo saudijski režim odgovornim za posljedice nastavka kršenja jemenskog suvereniteta i napada na ljude i njihovu imovinu.

Službeni glasnogovornik jemenskog pokreta Ansarullah rekao je: „Stvaranje vojnih tenzija protiv Jemena neće postići nijedan od ciljeva saudijskog režima, već će samo zakomplicirati situaciju.“

Izjavio je: „Saudijski režim je ranije pokušao vojnu opciju, ali nije postigao ništa osim neuspjeha, a povratak na opciju neuspjeha rezultat je agresivnog mentaliteta ove zemlje koja ne vjeruje u dijalog i mir.“

Abdul Salam je dodao: „Što se tiče rezultata nedavne operacije na zapadnoj obali, mora se reći da se situacija vratila u normalu i zahvaljujemo Bogu.“

Rekao je: „Vladine institucije su se javile da ispune svoju dužnost služenja narodu i nismo svjedočili nikakvim odmazdama, što odražava moralnu i humanitarnu posvećenost jemenske vojske.“

Abdul Salam je dodao: „Naprotiv, Saudijska Arabija nastavlja svoj način zloupotrebe svijeta i zastrašivanja pod izgovorom prijetnji međunarodnom brodarstvu u Crvenom moru i Bab el-Mandebu, te provocira svijet lažnim i neosnovanim informacijama kako bi uvukla neke zemlje u svoje uzaludne avanture u Jemenu.“

Glasnogovornik jemenskog pokreta Ansarullah rekao je: "Nije u interesu zemalja svijeta da upadnu u zamku ovih laži; laži na koje se saudijski režim navikao 12 godina i nastavlja to činiti, a niko više u to ne vjeruje."