Velika šteta američkim bazama u regionu intenzivirala je diskusiju o smanjenju vojnog prisustva Washingtona

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - rat između Amerike i Izraela protiv Irana otkrio je ranjivost američke vojne infrastrukture u zemljama Perzijskog zaljeva, te je ovo pitanje postalo jedna od glavnih tema u unutrašnjim raspravama ove zemlje o mogućnosti smanjenja vojnog prisustva Washingtona u regiji.

Hale je, pozivajući se na ljude upućene u rasprave u i oko Pentagona, napisao da će konačna odluka o povlačenju ili smanjenju američkih snaga na Bliskom istoku ovisiti o ishodu rata s Iranom.

Istovremeno, neki bivši zvaničnici američke nacionalne sigurnosti smatraju smanjenje vojnog prisustva nekom vrstom "neophodnog prilagođavanja".

Hale je ukazao na procjenu američkog Enterprise instituta, prema kojoj je oštećeno oko 70 objekata u 11 američkih vojnih baza na Bliskom istoku, a iznos štete dostigao je oko 5 milijardi dolara.

U izvještaju generalnog inspektora Pentagona također se navodi oštećenje ili uništenje "stotina zgrada i objekata" u američkim bazama u Kuvajtu, Jordanu, Omanu, Kataru, Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Jennifer Kavanagh, direktorica vojne analize u Institutu za prioritete odbrane, rekla je da američke baze oko Perzijskog zaljeva, uključujući Bahrein, Katar i Kuvajt, "jednostavno nisu odbranjive" i da će, čak i ako budu obnovljene, vjerovatno biti ponovo oštećene u budućim sukobima.

Amerika trenutno ima više od 50.000 vojnih snaga u regionu pod odgovornošću CENTCOM-a; Snage koje su stacionirane od Jordana do Omana i više puta su bile meta napada od početka rata sa Iranom.

Istovremeno, neke struje bliske radikalnoj frakciji u Sjedinjenim Državama predložile su prebacivanje dijela snaga u Izrael, dok se u raspravama o budućnosti američkog vojnog prisustva u regiji raspravljalo i o opcijama poput raspoređivanja snaga u podzemnim objektima i jačanja sistema protuzračne odbrane.

Hill na kraju naglašava da se čak i jačanje protuzračne odbrane u bazama u blizini Irana suočava sa velikim ograničenjem: zabrinutošću zbog iscrpljivanja američkih zaliha raketa presretača.