Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Jemen je pod saudijskom plaćeničkom okupacijom skoro deset godina, a posljednjih godina jemenski narod, pored rata, doživljava i tešku opsadu. Posljednjih mjeseci, Ansar Allah, uz ogromnu podršku naroda, pokušao je osloboditi okupirana područja zemlje i oslobodio je više od 7.000 kilometara okupiranih područja Jemena. U međuvremenu, povezani arapski, saudijski i katarski mediji pokušavaju na drugačiji način prikazati napore Ansar Allaha da održi suverenitet Jemena i ostvari prava jemenskog naroda, te olako ignoriraju ubijanje civila i uništavanje jemenske infrastrukture.

U stvari, pored vojnog rata, Jemen vodi i medijski rat sa saudijskim, američkim i cionističkim frontovima. Jemenski zvaničnici, uključujući zamjenika ministra vanjskih poslova Jemena, pozivaju slobodne medije širom svijeta da usvoje pravedan pristup u objavljivanju vijesti o Jemenu.

U intervjuu za ABNA-u, zamjenik ministra vanjskih poslova Jemena Abdul Wahid Naji Abu Ras analizirao je jemenske stavove i zašto je odabrao jednačinu odvraćanja odmazde protiv saudijskih i američkih agresora u nedavnom ratu:

ABNA: Kakva je strategija jemenske Vlade spasa u vezi s operacijama odvraćanja "aerodrom protiv aerodroma" i "opsada protiv opsade" protiv Kraljevine Saudijske Arabije?

Prije svega, želimo se zahvaliti novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) na pažnji koju posvećuje prenošenju istine i pokušaju rasvjetljavanja jemenskih pitanja iz svojih službenih izvora.

Strategija iz Sane zasniva se na čvrstim i nepokolebljivim nacionalnim principima, koji uključuju: zaštitu jemenske nacije, očuvanje njenog suvereniteta, okončanje agresije i opsade te uspostavljanje pravednog i trajnog mira koji garantuje sigurnost i stabilnost zemalja regije i prava svih njenih naroda. Pravno i moralno je neprihvatljivo tražiti od Jemena da prihvati zatvaranje svojih aerodroma, luka i sredstava za život, dok se sigurnost drugih tretira kao nepovredivo pravo.

Naglašavamo da je pravo Jemena da se brani od agresije i opsade legitimno pravo koje garantuju sve Božanske religije. Na vrhu tih riječi su riječi Svemogućeg Boga u 194. ajetu sure El-Bekara: „Pa ko se prema vama ogriješi, ogriješi se i ti prema njemu kao što se i on prema vama ogriješio. I bojte se Boga i znajte da je Bog s pravednicima.“ Međunarodni ugovori i običaji također potvrđuju ovo pravo. Iz ove perspektive, jednačina „aerodrom protiv aerodroma“ i „opsada protiv opsade“ formirana je kao poruka za operativno odvraćanje; s porukom da nastavak pritiska i rata protiv Jemena nikada neće značiti njegovu predaju.

Ministarstvo vanjskih poslova i izbjeglica u Sani također je u svojoj izjavi od 11. oktobra 2026. godine naglasilo da princip „reciprociteta“ (recipročnog odgovora) upravlja prirodom odgovora Saudijskoj Arabiji i razmatralo je okončanje napetosti uvjetovano zaustavljanjem agresija i ukidanjem ograničenja nametnutih Jemenu. Ovim putem pozivamo sve medije da slijede službene stavove koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova u Sani i na taj način neutraliziraju atmosferu „medijskog mraka i tajnosti“ i kampanje za blokiranje službenih računa glasnogovornika Sane.

Naša poruka Rijadu je da put do postizanja sigurnosti i stabilnosti ne leži u dovođenju Jemena na koljena, već u zaustavljanju agresije, ukidanju opsade, poštivanju suvereniteta, pridržavanju principa dobrosusjedstva i provedbi mape puta. Ne tražimo rat u punom obimu s bratskom nacijom Saudijskom Arabijom, već je naš cilj okončati faktore koji nastavljaju rat i postići pravedan sporazum koji štiti civile, garantira legitimna prava, sprječava ponavljanje agresije, uspostavlja suverenitet države nad njenom teritorijom i zaustavlja upotrebu plaćenika.