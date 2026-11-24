Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki kongresmen Adam Smith, kritizirajući veliku cijenu rata s Iranom i sumnjajući u mogućnost postizanja pobjede predajom Teherana, pozvao je na napore za pregovore i postizanje sporazuma koji bi doveo do povlačenja SAD-a iz ovog rata.

Osvrćući se na finansijske troškove i pritiske nametnute američkim vojnim snagama tokom operacije protiv Irana, Smith je rekao: Trošenje ogromnih troškova i nametanje neviđenog pritiska na vojne snage i njihovu borbenu spremnost za izvođenje ove operacije ima vrlo visoku cijenu.

Navodeći da Iran neće popustiti pred ovim pritiscima, rekao je: Teheran je spreman dugo trpjeti ove pritiske i troškove i ne možemo očekivati ​​da će rat završiti predajom Irana.

Naglašavajući potrebu za promjenom pristupa Washingtona ratu, američki kongresmen je dodao: "Moramo postići najbolji mogući sporazum i izaći odatle, jer su troškovi izuzetno visoki."

Govoreći o pristupu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Smith je rekao: Trump se i dalje nada da će rat završiti predajom Irana, ali takav scenarij nije realan i ne može se očekivati ​​da će se Teheran predati vojnim i ekonomskim pritiscima.

Naglasio je: Nastavak rata s ciljem prisiljavanja Irana na predaju je skupa strategija i SAD bi trebale dati prioritet postizanju sporazuma umjesto da nastave ovim putem.

Iranski raketni kapacitet ostaje

U drugom dijelu svog izlaganja, američki kongresmen se osvrnuo na izvještaje o iranskim kontinuiranim raketnim aktivnostima i rekao: Teheran nastavlja ispaljivati ​​rakete i graditi lansirne rampe za rakete.

Smith, priznajući da SAD nisu uspjele u potpunosti eliminirati iransku sposobnost da prijeti i izvodi raketne napade, naglasio je: Ova situacija povećava potrebu za pregovorima kako bi se postigao sporazum.

Na kraju, osvrćući se na velike troškove rata i ograničenja u postizanju vojnih ciljeva, još jednom je naglasio potrebu za pregovorima i naporima za postizanje sporazuma, rekavši: Washington mora djelovati kako bi postigao najbolji mogući sporazum.